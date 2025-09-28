Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

Украине не нужны неадекватные советы Будапешта, подчеркнул Георгий Тихий.

Украина ответила на предложение Венгрии / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Главное:

В Венгрии заявили о том, что Украина должна отдать пятую часть своих территорий

Украине не нужны советы Венгрии, как обменять территории и суверенитет, говорят в МИД

Украине не нужны советы венгерских чиновников о том, как обменять территории и суверенитет, заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны", – подчеркнул он в Х. видео дня

Скандальное заявление МИД Венгрии

Ранее заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр рассказал о том, как после Первой мировой войны Венгрия передала две трети своей территории "ради мира", сообщает Telex.

"Было ли это болезненно? Конечно, болезненно. Теперь Украина должна была бы отдать пятую часть своих территорий. Я не хочу указывать, что именно должна делать Украина, только говорю, что наш опыт показывает: мир иногда бывает болезненным. Вопрос в том, что важнее – сохранение жизнеспособности страны или привязанность к нескольким тысячам квадратных километров", – заявил он.

Заместитель министра добавил, что с каждым днем продолжения войны растет риск эскалации и ее расширения. "Нужен мир любой ценой", – подытожил Мадяр.

Конфликт Венгрии и Украины: мнение эксперта

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора и директор программы региональных инициатив и соседства Совета внешней политики "Украинская призма", отметил, что текущую напряжённость в отношениях между Украиной и Венгрией следует рассматривать с нескольких сторон: это и двусторонние связи, и взаимодействие Будапешта с Брюсселем, а также общий контекст в формате "Будапешт–Брюссель–Киев".

По его словам, в то время как Киев и Брюссель стремятся начать переговорный процесс по европейской интеграции и открыть соответствующие кластеры, Венгрия блокирует этот путь. Ситуация перешла к стадии обострения с обеих сторон, и, как подчеркнул эксперт, без участия третьей стороны — а именно Европейского Союза — урегулировать конфликт будет сложно.

Напомним, ранее Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

После удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области Сийярто заявил, что такие события представляют угрозу энергетической безопасности его страны и, по его мнению, являются попыткой Украины втянуть Будапешт в войну.

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба Украины якобы "решена", а после завершения войны страна будет разделена на три "зоны" - российскую, демилитаризованную и западную.

Читайте также:

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

