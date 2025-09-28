Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

Мария Николишин
28 сентября 2025, 13:51
800
Партизаны говорят, что Волноваха - ключевой узел снабжения оккупантов.
Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали
Диверсия на железной дороге / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

  • Партизаны нарушили логистику оккупантов
  • Они провели диверсию на железной дороге в районе Волновахи
  • Это помешает поставке боеприпасов, техники и личного состава

Партизаны нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Об этом сообщили в движении "Атеш".

Известно, что агент движения провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

видео дня
Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали
Диверсия на железной дороге / фото: t.me/atesh_ua

Там отметили, что Волноваха - ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях.

"Нарушение логистики замедляет темпы боевых операций врага, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов. Каждое наблюдение и сигнал наших агентов - прямой удар по войскам противника. Враг больше не может чувствовать себя в безопасности, даже в тылу", - говорится в сообщении.

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали
Диверсия на железной дороге / фото: t.me/atesh_ua
Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали
Диверсия на железной дороге / фото: t.me/atesh_ua

Удары по железной дороге РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорит, что российское население ощущает уже сегодня последствия ударов ВСУ, в частности, задержки поездов из-за ударов по железной дороге.

"Это, в свою очередь, означает, что на фронт запаздывают поставки необходимого, туда не довозят вовремя нужное оружие и личный состав", - подчеркнул он.

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали
Партизанское движение "Атеш" / Инфографика: Главред

Диверсии партизан - последние новости

Как сообщал Главред, партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.

Агент украинского партизанского движения "Атеш" парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

В конце августа на временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии российская армия понесла серьезные потери. Неизвестные подожгли командный пункт 35-й армии РФ, где погибли 18 офицеров оперативного состава.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины партизаны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:14Мир
Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:51Фронт
"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву

13:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

Мощность резко выросла: Украину атаковала "красная" магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

В каком возрасте кот официально считается пенсионером: ветеринар назвал точную цифру

Последние новости

15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по Киеву

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

Реклама
13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

13:21

Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

13:03

Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средствоВидео

12:53

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

12:23

Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

12:04

Большая кастрюля вкусных котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

11:53

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

11:26

Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атаки

11:23

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

11:21

Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег

Реклама
11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

11:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 сентября (обновляется)

10:53

"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

10:28

"Москва хочет дальше воевать": Зеленский резко ответил на удар РФ по УкраинеФото

10:24

В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

09:29

Тактика "тысячи порезов": оккупанты переносят атаки на новые направлениямнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 сентября: Ракам - новости, Скорпионам - интересная встреча

09:21

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли людиФото

08:59

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:54

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:34

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбам - вызов, Девам - завал

08:33

Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: среди раненых - детиФото

08:13

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Разбитые улицы и ракета на дороге: появились жуткие кадры атаки РФ по КиевуФото

07:10

Чем отличаются два дедушки, которые режут ткань: только самые внимательные ответят

06:49

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят домаФото

05:39

Звёзды на стороне Овнов, октябрь откроет новые двери: гороскоп на месяц

05:07

Рыбаки со стажем будут завидовать: лайфхак, как поймать гору карасей

Реклама
04:35

Какую ошибку мы делаем при употреблении слова "закрутки": не все догадываютсяВидео

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы и малыша за 17 секунд

02:25

Способны покорять бизнес, науку и искусство: ТОП-5 самых умных знаков зодиака

01:36

В Киеве гремят взрывы, летит куча Шахедов: столица под вражеской атакой

00:40

Самолеты РФ уже в воздухе, угроза ударов высока: когда ракеты подлетят к Украине

27 сентября, суббота
23:57

Орбан внезапно набросился на Зеленского с обвинениями в "преследовании"

23:41

Дякую: Галкин отреагировал на слова подписчицы и показал шикарный новый образ

22:57

"Прижал меня к креслу": актер Логай после потери пальца попал в страшное ДТП

22:55

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

22:21

Почему Украина выигрывает войну: Financial Times назвал несколько аргументов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять