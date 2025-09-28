Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

Партизаны говорят, что Волноваха - ключевой узел снабжения оккупантов.

Диверсия на железной дороге / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

Партизаны нарушили логистику оккупантов

Они провели диверсию на железной дороге в районе Волновахи

Это помешает поставке боеприпасов, техники и личного состава

Партизаны нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Об этом сообщили в движении "Атеш".

Известно, что агент движения провел диверсию на железной дороге в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Диверсия на железной дороге / фото: t.me/atesh_ua

Там отметили, что Волноваха - ключевой узел снабжения на Запорожском и Херсонском направлениях.

"Нарушение логистики замедляет темпы боевых операций врага, создавая цепочку сбоев в тылах оккупантов. Каждое наблюдение и сигнал наших агентов - прямой удар по войскам противника. Враг больше не может чувствовать себя в безопасности, даже в тылу", - говорится в сообщении.

Диверсия на железной дороге / фото: t.me/atesh_ua

Диверсия на железной дороге / фото: t.me/atesh_ua

Удары по железной дороге РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорит, что российское население ощущает уже сегодня последствия ударов ВСУ, в частности, задержки поездов из-за ударов по железной дороге.

"Это, в свою очередь, означает, что на фронт запаздывают поставки необходимого, туда не довозят вовремя нужное оружие и личный состав", - подчеркнул он.

Партизанское движение "Атеш" / Инфографика: Главред

Диверсии партизан - последние новости

Как сообщал Главред, партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.

Агент украинского партизанского движения "Атеш" парализовал железнодорожный узел под российским Екатеринбургом, повредив релейное оборудование на железной дороге. В результате это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях.

В конце августа на временно оккупированной территории Запорожской области в результате диверсии российская армия понесла серьезные потери. Неизвестные подожгли командный пункт 35-й армии РФ, где погибли 18 офицеров оперативного состава.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

