"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

Евгений Ламах решил сменить сферу деятельности.

Евгений Ламах - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Ламах

Украинский популярный актер и номинант премии "Золота дзиґа" Евгений Ламах присоединился к ВСУ.

О своем решении он рассказал в комментарии для "Суспільне Культура", сейчас он проходит военную подготовку, которая продлится два месяца.

Пока неизвестно в каком подразделении будет артист.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", – сказал Евгений.

Евгений Ламах / фото: instagram.com, Евгений Ламах

Также он подчеркнул, что близкие поддержали его, но мама с грустью отпустила сына защищать Украину.

Евгений Ламах / фото: instagram.com, Евгений Ламах

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - добавил Ламах.

О персоне: Евгений Ламах Евгений Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин. Детство и юность провел в Сумах. Евгений Ламах является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств, учеником мастерской Владимира Нечипоренко. Актер был номинирован на премии "Золотая дзига" и "Киноколо" за роль в фильме "Черкассы".

