Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

Элина Чигис
26 сентября 2025, 10:07
29
Евгений Ламах решил сменить сферу деятельности.
Евгений Ламах
Евгений Ламах - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Ламах

Кратко:

  • Евгений Ламах вступил в ряды ВСУ
  • Как новость восприняли его близкие

Украинский популярный актер и номинант премии "Золота дзиґа" Евгений Ламах присоединился к ВСУ.

О своем решении он рассказал в комментарии для "Суспільне Культура", сейчас он проходит военную подготовку, которая продлится два месяца.

видео дня

Пока неизвестно в каком подразделении будет артист.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", – сказал Евгений.

Евгений Ламах
Евгений Ламах / фото: instagram.com, Евгений Ламах

Также он подчеркнул, что близкие поддержали его, но мама с грустью отпустила сына защищать Украину.

Евгений Ламах
Евгений Ламах / фото: instagram.com, Евгений Ламах

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - добавил Ламах.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Евгений Ламах

Евгений Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин. Детство и юность провел в Сумах.

Евгений Ламах является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств, учеником мастерской Владимира Нечипоренко. Актер был номинирован на премии "Золотая дзига" и "Киноколо" за роль в фильме "Черкассы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Евгений Ламах
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:30Украина
Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

09:15Мнения
Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

08:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

"Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицей

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

Последние новости

10:39

30 лет PR-проекту "Поющий ректор как технология": феномен Поплавского актуально

10:35

Больше не блондинка: Леся Никитюк засветила кардинально новую прическу

10:31

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

10:30

Дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС: МАГАТЭ сделало срочное заявление

10:17

Такого не было даже год назад: украинцы могут купить базовый продукт за копейки

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
10:16

В РФ ответили на ультиматум НАТО из-за агрессии против Эстонии

10:07

"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

09:36

Ситуация близка к критической: в Крыму у сторонников Путина началась истерия

09:29

Десяток грузовиков и автобусы: РФ перебрасывает силы на "горячее" направление

Реклама
09:25

Почему на поминальных обедах всегда дают горох с капустой: священник объяснилВидео

09:16

"Она убивает долго и больно": умер знаменитый фотограф Миша Педан

09:16

Гороскоп на завтра 27 сентября: Ракам - развлечения, Весам - важное решение

09:15

Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца годамнение

09:00

Одесский припортовый завод готовят к продаже после длительного простоя - СМИ

08:55

Афипский НПЗ - в огне: ночью Россию атаковали дроны

08:39

Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание

08:32

Радоваться рано: Туск сказал, что может скрываться за изменением позиции Трампа

08:23

"Катится в ад": Трамп жестко раскритиковал Россию и ПутинаВидео

07:27

Ночной переполох в Дании: в Ольборге закрывали аэропорт из-за неизвестных дронов

07:10

Где три отличия между женщинами с дорожной сумкой: только самые внимательные их заметят

Реклама
06:46

РФ ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине: возможны перебои с газом и светом

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с каратистом за 19 секунд

05:30

Бурный поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется фортуна 26 сентября

05:30

Женщины этих 6 знаков зодиака приносят удачу своим партнерам

04:35

Как высушить одежду без сушилки за считанные минуты: гениально простой методВидео

04:09

Что думает кот в течение дня, когда хозяин уходит из дома - ответ удивитВидео

03:30

Куда девать опавшие листья и когда они становятся убийцей сада

03:00

"Обречена на всю жизнь": путинистка Волочкова загремела в рехаб

02:30

Первый человек на Марсе: в NASA выбрали новых кандидатов в астронавты

01:55

Градус напряжения на фронте растет: в Генштабе сообщили последние новости

01:14

РФ пошла в активное наступление на Днепропетровщину: в ВСУ предупредили украинцев

00:41

Настольная игра, которая предшествовала шахматам: во что играли в Киевской РусиВидео

25 сентября, четверг
23:26

Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

23:13

Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля

22:50

Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

22:18

Флот уже ушел, а кто следующий: эксперт сделал прогноз по ситуации в Крыму

21:24

Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним

21:23

Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

21:20

Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

21:02

Эликсир для земли: как оздоровить почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем годуВидео

Реклама
20:55

Георгий Судаков стал отцом во второй раз - как назвали девочку

20:36

Трамп сделал предложение Эрдогану по войне в Украине - что предполагается

20:15

Иконы стиля в мире дипломатии: Елена Зеленская лично встретилась с первой леди США

19:55

"Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

19:48

"Уйти нельзя остаться": эксперт раскрыл, может ли Ребров покинуть сборную

19:37

Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

19:10

Когда мы перестали быть Россиеймнение

19:04

Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

18:57

"Санкции собственными руками": как Украина вставляет палки в планы Кремля

18:55

Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять