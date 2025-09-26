"Мама плакала": Евгений Ламах пополнил ряды ВСУ

Кратко:
- Евгений Ламах вступил в ряды ВСУ
- Как новость восприняли его близкие
Украинский популярный актер и номинант премии "Золота дзиґа" Евгений Ламах присоединился к ВСУ.
О своем решении он рассказал в комментарии для "Суспільне Культура", сейчас он проходит военную подготовку, которая продлится два месяца.
Пока неизвестно в каком подразделении будет артист.
"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", – сказал Евгений.
Также он подчеркнул, что близкие поддержали его, но мама с грустью отпустила сына защищать Украину.
"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - добавил Ламах.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Вас может заинтересовать:
- Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось
- "Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным
- "Обречена на всю жизнь": путинистка Волочкова загремела в рехаб
О персоне: Евгений Ламах
Евгений Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин. Детство и юность провел в Сумах.
Евгений Ламах является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств, учеником мастерской Владимира Нечипоренко. Актер был номинирован на премии "Золотая дзига" и "Киноколо" за роль в фильме "Черкассы".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред