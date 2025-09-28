'Серьезное расстройство': в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

Кислица назвал заявления Лаврова об отсутствии агрессивных намерений РФ в отношении Европы бредом, подчеркивая их расхождение с историей агрессии Кремля.

В Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН / Коллаж Главред, фото: скришоты с видео

О чем говорится в материале:

Лавров заявил в ООН, что Россия не намерена воевать со странами Запада

Кислица назвал заявления главы МИД РФ бредом и привел конкретные примеры

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН об отсутствии намерений нападать на европейские страны откровенной чушью. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"...Россия, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на страны НАТО и Евросоюза. Россия не имела и не имеет подобных намерений", - сказал Лавров во время выступления на Генассамблее ООН 27 сентября. видео дня

Он напомнил, что 17 февраля 2022 года, за неделю до начала полномасштабного вторжения, заместитель Лаврова Вершинин на заседании ООН уверял: Россия якобы не имеет никаких планов атаковать Украину и призвал западные столицы "пригасить волну истерии" относительно агрессивных намерений Кремля.

"Никто не ищет никаких поводов для враждебных действий, как мы уже заявляли, мы не имеем никаких агрессивных планов", - сказал тогда представитель России.

/ Фото: скриншот

Кислица заключает, что выступление Лаврова в Генассамблее ООН является бредом, расстройством мышления, при котором возникают ложные представления, суждения и выводы, не соответствующие реальности, которым лицо убежденно следует и не воспринимает исправлений.

Дипломат добавил, что этот тип триады впервые описал в 1913 году Карл Ясперс, подчеркивая, что признаки являются поверхностными и не раскрывают полной сущности расстройства. В бытовом значении бред часто путают с галлюцинациями, а в переносном смысле так называют любые бессмысленные и бессвязные идеи.

"Это действительно был бы бред, если бы за ним не следовали, как доказала история, агрессивные действия и развязывание вооруженных конфликтов", - резюмировал он.

Что сказал Лавров об Украине во время выступления на Генассамблее ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН и пресс-конференции 27 сентября заявил, что якобы Киев виноват в войне России против Украины.

Он прямо обвинил Украину в том, что с 2014 года Россия захватывает ее территории, объясняя это якобы невыполнением Киевом договоренностей с Москвой.

Лавров также утверждал, что защита интересов России и прав россиян на украинских землях является основой для переговоров о гарантиях безопасности Украины.

"Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем "киевского режима", должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины", - подчеркнул Лавров.

Кроме того, РФ связывает возможное завершение войны с дальнейшими переговорами с США.

"Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске", - сказал Лавров в пустом зале ООН.

По словам Лаврова, РФ видит в подходах нынешней администрации США стремление не только искать реалистичные пути урегулирования "украинского кризиса", но и развивать прагматическое взаимодействие, "не вставая в идеологическую позу".

Он также утверждает, что Путин якобы изначально был открыт к переговорам.

"Россия, как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта", - добавил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Лавров анонсировал, что в этом осеннем сезоне состоится третий раунд консультаций между Россией и США по "двусторонним раздражителям". Кроме того, глава МИД РФ заявил, что рассчитывать на возвращение Украины к границам 2022 года было бы политической слепотой и что сейчас "ни о каких границах 2022 года речь не идет".

"Что касается границ 2022 года, по моему мнению, уже никто на них не рассчитывает. Потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит", - резюмировал он.

Какой реальный сценарий завершения войны - мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что самым реалистичным развитием событий в войне России против Украины будет ее заморозка на нынешней линии разграничения. В то же время он убежден, что со временем Украина восстановит свою территориальную целостность, а правящий режим в РФ потерпит крах.

По его словам, такой сценарий будет означать временное прекращение активных боевых действий, когда каждая из сторон фактически будет держать за спиной "нож", готовый использовать его позже.

"К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

О персоне: Сергей Кислица Сергей Кислица - украинский дипломат, первый заместитель министра иностранных дел, занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко. Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

