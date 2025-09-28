ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

В результате успешной операции враг понес потери.

https://glavred.info/war/gur-proveli-derzkuyu-operaciyu-protiv-vraga-v-melitopole-poyavilis-epicheskie-kadry-10701983.html Ссылка скопирована

ГУР провели успешную операцию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Вкртаце:

ГУР провели операцию в Мелитополе

Удалось уничтожить 4 оккупантов

В субботу, 27 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Четверо российских оккупантов удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Взрывы были слышны на закрытой охраняемой военной базе российских захватчиков, расположенной на территории авиагородка временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, прогремел взрыв.

видео дня

Разведчики уточнили, что в результате сложнейшей результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ "буханка".

Оказалось, что внутри машины находились по меньшей мере четверо россиян - операторов БпЛА оккупационной армии.

Уничтожение вражеского автомобиля УАЗ - смотрите видео:

Поражение вражеских целей - новости по теме

Напомним, Главред писал, что в начале августа российский ракетный корабль "Вышний Волочек" столкнулся с танкером из-за действий украинских дронов, зафиксированы повреждения.

Недавно партизаны нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Партизаны говорят, что Волноваха - ключевой узел снабжения оккупантов.

Ранее партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред