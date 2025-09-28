ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

Вкртаце:
- ГУР провели операцию в Мелитополе
- Удалось уничтожить 4 оккупантов
В субботу, 27 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Четверо российских оккупантов удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Взрывы были слышны на закрытой охраняемой военной базе российских захватчиков, расположенной на территории авиагородка временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области, прогремел взрыв.
Разведчики уточнили, что в результате сложнейшей результативной операции ГУР МО Украины уничтожен вражеский автомобиль УАЗ "буханка".
Оказалось, что внутри машины находились по меньшей мере четверо россиян - операторов БпЛА оккупационной армии.
Уничтожение вражеского автомобиля УАЗ - смотрите видео:
Поражение вражеских целей - новости по теме
Напомним, Главред писал, что в начале августа российский ракетный корабль "Вышний Волочек" столкнулся с танкером из-за действий украинских дронов, зафиксированы повреждения.
Недавно партизаны нарушили логистику российских войск во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Партизаны говорят, что Волноваха - ключевой узел снабжения оккупантов.
Ранее партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.
Другие новости:
- "Москва хочет дальше воевать": Зеленский резко ответил на удар РФ по Украине
- Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атаки
- Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред