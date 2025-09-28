Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, 'убегая' от дронов

В начале августа российский ракетный корабль "Вышний Волочек" столкнулся с танкером из-за действий украинских дронов, зафиксированы повреждения.

Корабль флота РФ устроил крушение в море, убегая от украинских дронов / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео, УНИАН

О чем говорится в материале Defense Express:

Российский корабль столкнулся с танкером убегая от украинских дронов

Корпус корабля серьезно поврежден

В начале августа малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М" из состава 41-й бригады ракетных кораблей и катеров столкнулся с танкером, пытаясь избежать атаки украинских морских дронов. Об этом говорится в материале аналитического издания Defence Express.

По данным Defence Express, российская сторона пыталась скрыть повреждения судна, однако в сети появились документы, подтверждающие факт аварии. Инцидент произошел 7 августа в Темрюкском заливе Азовского моря. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал схему маневров корабля во время столкновения с танкером "Назан", фото повреждений и отчет капитана 1 ранга Олега Сардина с подробным описанием происшествия.

/ Фото: ВЧК ОГПУ/Telegram

"И если не вдаваться во все подробности, то здесь стоит обратить внимание на вот такой нюанс - согласно слитому отчету, в 3 часа 59 минут утра из-за обнаружения в небе группы беспилотных летательных аппаратов (вероятно, речь идет именно об украинских дронах), кораблю был издан приказ выполнить поворот на обратный курс через левый борт. А уже всего через шесть минут, в 4 часа 05 минуте, произошло столкновение корабля "Вышний Волочек" с танкером "Назан" левым бортом - эпизод был определен как "авария, связанная с управлением корабля"", - говорится в материале.

/ Фото: ВЧК ОГПУ/Telegram

Согласно официальному сообщению российского Минобороны, той же ночью над Азовским морем был сбит 31 дрон, а еще 11 - над оккупированным Крымом. При этом в отчете указано, что корпус корабля и его конструкции подверглись серьезным деформациям.

Может ли Россия потерять Черноморский флот - мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения и писатель Валентин Бадрак рассказал о вероятности потери Россией Черноморского флота и о наличии у Украины необходимых ракет и вооружений для этого.

Он подчеркнул, что это не фантастический сценарий - флот может быть уничтожен, и это одна из нынешних ключевых целей Украины, причем не только путем наземных операций.

По словам Бадрака, Украина способна ликвидировать Черноморский флот собственными дронами, собственными системами и ракетами, которые будут производиться и будут иметь дальность в тысячу и более километров.

Удары по российским кораблям - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецназовцы Главного управления разведки нанесли успешный удар по кораблю Черноморского флота РФ возле Новороссийска. Стоимость судна оценивается в около 60 миллионов долларов, и в распоряжении агрессора осталось лишь четыре таких корабля.

28 августа бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины вместе с подразделением "Призрака" атаковали малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" в Азовском море вблизи оккупированного Крыма. Как сообщили в ведомстве, этот корабль оснащен крылатыми ракетами "Калибр", которыми Россия регулярно обстреливает Украину. С помощью удара дрона была повреждена его радиолокационная система.

Это первый случай, когда украинские разведчики ударили по военному кораблю такого класса с помощью FPV-дронов. Ранее атакам подвергались только катера и меньшие суда. Аналитики Defense Express отмечают, что удар по корвету "Буян-М" был осуществлен FPV-дроном на расстоянии более 350 км в глубину Азовского моря.

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

