В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

Юрий Берендий
11 августа 2025, 10:34
В России затонул новейший буксир "Капитан Ушаков", что стало очередным свидетельством технического упадка военно-морского флота РФ, отмечают в ЦПД.
В России затонул новейший корабль флота России - что произошло / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в сообщении ЦПД:

  • В России затонул буксир "Капитан Ушаков"
  • Корабль спущен на воду всего 3 года назад
  • Кризис российских ВМС только усиливается

В России ушел под воду новейший российский буксир военно-морского флота России, что свидетельствует об углублении уже существующих проблем в этой области для Москвы. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБОУ.

Отмечается, что буксир "Капитан Ушаков", спущенный на воду всего три года назад, затонул во время достройки из-за затопления вспомогательных механизмов. Судно легло на правый борт, и, несмотря на попытки спасти его, полностью ушло под воду.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что этот случай является очередным свидетельством проблем российского военно-морского флота.

Ранее ЦПД сообщал о проблемах для РФ даже с содержанием старых кораблей. Показательными примерами технического упадка является задержка модернизации большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко" и фактическое списание единственного авианосца "Адмирал Кузнецов".

Также в Центре противодействия дезинформации напоминают, что в этом году был отменен главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который планировался на 27 июля.

"Эти случаи лишь подчеркивают неспособность России поддерживать даже основные элементы своего флота, что является важным фактором для агрессивной внешней политики. Вместо того, чтобы строить новые суда, Россия не может даже удержать в строю старые", - говорится в сообщении.

Где сейчас находится Черноморский флот РФ

Как ранее писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул, что сейчас в Черном море преимущество принадлежит Украине.

"Это мы заставили российский флот уйти на дно Черного моря и превратиться во флотилию. Это мы заставили остатки российского флота бежать из Севастополя в Новороссийск, и они там сейчас шкерятся по своим будкам", - отметил он.

Он также напомнил о недавней успешной операции ГУР МО Украины, во время которой морские дроны приблизились к временно оккупированному Крыму и атаковали российские системы ПВО. В результате было уничтожено и повреждено значительное количество ЗРК и РЛС противника.

Удары по российскому флоту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в этом году в Санкт-Петербурге отменили традиционный главный военно-морской парад, который обычно проводили 27 июля в честь Дня ВМФ России. Власти официально не объяснили причины такого шага, сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В ночь и утром 6 июля по Новороссийску (Краснодарский край) была осуществлена комбинированная атака с использованием морских и воздушных беспилотников.

По данным ГУР МО Украины, украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 российских кораблей и судов, полностью заблокировав Черноморский флот РФ.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

