Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

Зеленский подчеркнул, что важно остановить все схемы обхода санкций.

РФ использует иностранные детали

Ключевые тезисы:

В российских ракетах нашли иностранные детали

Они изготовлены в компаниях стран НАТО и Китая, Тайваня, Японии, Кореи

Украина уже готовит новые санкции

На четвертом году полномасштабной войны страна-агрессор Россия продолжает получать иностранные компоненты для изготовления оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства - компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

"В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в Искандерах - около 1500, в Кинжалах - 192 компонента, и 405 - в Калибрах", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что компании в США производят конверторы для ракет Х-101 и дронов типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет Кинжал, аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет.

"По меньшей мере 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом Шахеде производится в Китае и Тайване. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов - в Великобритании. Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы - в Германии. Кроме того, Россия использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Республике Корея", - говорится в сообщении.

Украина готовит санкции

Президент добавил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает России и ее войне, а также передаст предложения по ограничению схем поставок.

"Соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как именно нужно реагировать. На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить", - подытожил Зеленский.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Темпы производства ракет в России

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал, что в России производство ракет довольно стабильное.

По его словам, россияне даже сейчас их быстро накапливают из-за недостатка пусковых установок.

По его мнению, основная проблема России сейчас не в дефиците ракет или возможности их производства, а именно в критической нехватке пусковых установок для ударов.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Поставки оружия в РФ - что известно

Как сообщал Главред, после двухмесячного перерыва страна-агрессор Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. На это указывают свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Также сообщалось, что Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины.

