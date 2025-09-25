Укр
"Санкции собственными руками": как Украина вставляет палки в планы Кремля

Руслан Иваненко
25 сентября 2025, 18:57
Украинские силы наращивают производство дронов и ракет, чтобы осуществлять удары по глубине России и менять ход войны.
удар беспилотника, нападение на нефтеперерабатывающий завод
Украинские подразделения организуют десятки ночных ударов по территории России, нанося ущерб ее экономике / Колаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скриншот

Вкратце:

  • Украина производит миллионы дронов и оружия
  • Поражены завод "Газпрома" и нефтепровод в Брянске
  • Морские дроны вытеснили российские корабли из Черного моря

Украина, которая в начале полномасштабной войны почти полностью зависела от западного вооружения, сегодня сама производит миллионы дронов различных типов и другие виды оружия. Эти системы активно применяются на фронте, а также для ударов по глубине России.

Как пишет The Atlantic, благодаря морским беспилотникам украинские силы вытеснили российские корабли из Черного моря и регулярно атакуют дальние цели, что, по мнению многих украинцев, может заставить Москву завершить войну.

Поражение стратегических объектов России

Недавно был поражен газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Астрахани - один из крупнейших газохимических комплексов в мире, а также ключевой участок нефтепровода в Брянске.

СМИ сообщает, что именно этот оптимизм президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу, который недавно заявил, что Украина "в состоянии бороться и вернуть себе всю территорию в первоначальном виде".

Отдельное внимание привлекла компания Fire Point, которая производит большие беспилотники дальнего действия. Ее новейшая разработка - крылатая ракета Flamingo - способна поражать цели на расстоянии до 3 000 км. Это стало ключевым элементом украинской кампании против российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов.

Санкции "собственными руками" Украины

При этом, как отмечает The Atlantic, Трамп до сих пор не оказал реального давления на Россию и постепенно снимает санкции администрации Байдена, просто не обновляя их. Таким образом, атакуя энергетическую отрасль, украинцы фактически накладывают "санкции" собственными руками.

Украинский офицер, координирующий дальнобойные удары, объяснил, что подобные атаки начались еще в начале войны. "Спорадические" удары по целям в глубине России активизировались после получения США беспилотников в рамках программы Phoenix Ghost, хотя они оказались уязвимыми к российским системам РЭБ и имели ограничения в использовании. Это, однако, дало толчок созданию украинских подразделений дальнобойных дронов.

По словам офицера, теперь такие подразделения осуществляют несколько десятков ударов по территории России каждую ночь.

Он подчеркнул, что потери российских военных не останавливают Кремль:

"Россия способна выдерживать чрезвычайно высокие потери в людях. Им безразличны человеческие жизни", - сказал он.

В то же время, по его словам, "потеря денег для России болезненна", ведь они необходимы для содержания олигархической системы и мотивации солдат.

Влияние на экономику России и инфляцию

По оценке аналитиков Института изучения войны, атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России привели к существенному дефициту топлива и повышению цен на бензин. Это, по мнению экспертов, не только увеличивает расходы бизнеса и населения, но и создает дополнительное давление на экономику страны-агрессора, ускоряя инфляционные процессы.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ вместе с другими силами обороны осуществили удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. По данным Генштаба, в районе предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.

Президент Владимир Зеленский отметил, что удары украинских защитников по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и нефтебазам России существенно ограничили ее нефтяную отрасль, которая имеет критическое значение для оккупантов.

Кроме того, украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море, пишет Bloomberg.

Об источнике: The Atlantic

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

Хуже любого кошмара: женщина описала то, что увидела в аду после смертиВидео

10:53

Гороскоп на октябрь 2025: Весам - лучший месяц в году, Рыбам - новые возможности

10:31

Аттестация после начальной школы: раскрыты детали ГИА для четвероклассников

