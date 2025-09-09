Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

Что можно делать 10 сентября. Важные запреты, которые уберегут от беды в этот день.

Что нельзя делать 10 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день летает паутина

Что нельзя делать с окнами в этот день

Что нужно повесить над дверью 10 сентября

10 сентября церковь почитает память святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Как сообщает Главред, Минодора была старшей сестрой. С юных лет она вела благочестивый образ жизни, отличалась глубокой верой во Христа. Девушка воздержалась от мирских удовольствий и браков.

Митродора была средней сестрой. Она отважно и непоколебимо служила Христу. Благодаря ее решимости все сестры остались верны господу. Нимфодора была младшей сестрой. Она была смиренной и кроткой. Она могла вдохновить других своей верой даже в самые трудные времена.

Когда власти узнали о том, что сестры исповедуют христианство, их арестовали и подвергли жестким пыткам. Однако девушки стояли на своем и не отказались от веры даже перед лицом смерти.

Что можно делать 10 сентября

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить здоровья и благополучия.

В этот день нужно собрать рябину. Её можно высушить, сварить варенье или приготовить целебные настойки.

В этот день нужно прикрепить веточку рябины над входом. Предки верили, что это защитит от негатива.

Что нельзя делать 10 сентября

1. Нельзя 10 сентября сплетничать. Иначе все это может обернуться против вас.

2. Нельзя 10 сентября шить и резать острым ножом. Вы можете притянуть к себе болезни и испортить судьбу.

3. Нельзя 10 сентября начинать новые дела. Предки верили, что они не увенчаются успехом.

4. Нельзя 10 сентября зашторивать окна. Солнечный свет должен очистить дом от негатива.

Приметы 10 сентября

Если в этот день низко стелется туман, то осень будет теплой.

Если в этот день летает много паутины, то осень будет затяжной.

Если в этот день ясно и тепло, то такой же будет вся осень.

Если в этот день пожелтели листья, то зима будет морозной и суровой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

