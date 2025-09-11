В вашу жизнь ворвется счастье: что нужно сделать 12 сентября, приметы

Что нельзя делать 12 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от бед и проблем.

Что нельзя делать 12 сентября / фото: УНИАН

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день красный закат

Какую еду нельзя есть в этот день

Что нужно сделать 12 сентября

12 сентября церковь почитает память святого священномученика Автонома. Как сообщает Главред, он был епископом в Пренесте. Тогда начались гонения на христиан и Автоном уехал их родной земли в Вифинию, где поселился у христианина Корнилия.

Автоном проповедовал христианство, обращал многих язычников к вере. Он освятил храм в честь Архистратига Михаила и рукоположил Корнилия в сан диакона, а затем у пресвитера.

Автоном проповедовал в разных регионах и избегал ареста. Однако во время Божественной литургии в храме Архистратига Михаила его поймали язычники и забили камнями. Мощи святого Автонома прославились чудесами и исцелениями. На месте его захоронения позже построили церковь.

Что можно делать 12 сентября

В этот день нужно убрать урожай и начаться готовиться к осени.

В этот день нужно сделать доброе дело. Чем больше хорошего вы сделаете, тем больше счастья придет в вашу жизнь.

В этот день нужно помолиться. У святых просили стойкости пройти все испытания.

Что нельзя делать 12 сентября

1. Нельзя 12 сентября начинать важные дела. Иначе они не увенчаются успехом.

2. Нельзя 12 сентября есть много тяжелой пищи. Считается, что тогда ухудшится самочувствие.

3. Нельзя 12 сентября заниматься тяжелым физическим трудом. Предки верили, что лучше посвятить время молитве.

4. Нельзя 12 сентября стричь волосы и ногти. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем.

5. Нельзя 12 сентября идти в лес. Считается, что там можно встретить злых змей.

Приметы 12 сентября

Если в этот день много росы, то будет хороший урожай ягод и грибов.

Если в этот день туман, то будет дождливая погода в ближайшее время.

Если в этот день начали желтеть листья, то очень будет холодной.

Если в этот день красный закат, то н следующий день будет хорошая погода.

