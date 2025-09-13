Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

Что можно делать 13 сентября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неудач и проблем.

https://glavred.info/primety/poteryaete-dostatok-i-blagopoluchie-chto-nelzya-vynosit-iz-doma-13-sentyabrya-primety-10697657.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 13 сентября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сороки роются в земле

Что нельзя выносить из дома в этот день

Что нужно посадить во дворе 13 сентября

13 сентября церковь почитает память святого священномученика Корнилия. Как сообщает Главред, он был сотником Итальянского полка. Он был язычником, но вел благочестивый образ жизни и жил по примеру христиан.

Во время моления на крыше дома в Иоппии апостол Петр увидел видение. В то же время Корнилий увидел ангела, который приказал послать за Петром. Когда посланники Корнилия пришли к апостолу, он понял, что Бог беспристрастен.

видео дня

После этого Корнилий принял христианство и начал активно проповедовать среди язычников и обращал многих к вере. Он умер в почтенном возрасте и был захоронен возле языческого храма, который он же и разрушил.

Что можно делать 13 сентября

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить счастья и благополучия.

В этот день нужно отпустить злые мысли и сделать добрые дела. Это будет символизировать новую жизнь.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Предки верили, что это откроет денежный поток.

В этот день нужно посадить во дворе дерево калины. Это дерево считается символом семейного счастья.

Что нельзя делать 13 сентября

1. Нельзя 13 сентября тяжело работать в поле. Иначе на следующий день будет плохой урожай.

2. Нельзя 13 сентября выносить мусор вечером. Считается, что вместе с ним можно вынести достаток.

3. Нельзя 13 сентября делать уборку в доме. Предки верили, что так можно потерять благополучие.

4. Нельзя 13 сентября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 13 сентября

Если в этот день сороки роются в земле, то будет сильная гроза.

Если в этот день идет дождь, то осень будет мокрой и холодной.

Если в этот день птицы летят на зимовку, то в следующем году будет скудный урожай.

Если в этот день журавли громко кричат, то будет дождливая погода.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред