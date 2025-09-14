Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Что можно делать 15 сентября. Приметы, которые уберегут от "черной полосы" в этот день.

Что нельзя делать 15 сентября

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день высоко летят гуси

Почему нельзя убирать в доме в этот день

Что нужно сделать 15 сентября

15 сентября церковь почитает память святого Никиты Гусятника. Как сообщает Главред, он был христианином и активно проповедовал веру среди язычников. Однако вскоре ко власти пришел вождь Афанарих, который начал жесткие гонения на христиан.

Никиту поймали. Её заставляли отречься от веры, но тот был непоколебим. Даже под угрозой смерти Никита остался верен Христу. В итоге его пытались сжечь на костре, но тело святого чудесным образом не пострадало, Бог забрал его душу на небо.

Тело Никиты хранили в гробнице, возле которой происходили многочисленные чудеса. Вскоре часть мощей Никиты перенесли в Константинополь, а другую часть - в сербский монастырь Высокие Дечаны.

Что можно делать 15 сентября

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить защиты от бед и врагов.

В этот день нужно сделать добрые дела. Чем больше хорошего вы сделаете, тем больше достатка и благополучия к вам придет.

В этот день можно начинать новые дела. Считается, что они будут успешными.

В этот день можно много отдыхать. День считается благоприятным для этого.

В этот день можно свататься. Предки верили, что такой союз будет долгим и счастливым.

Что нельзя делать 15 сентября

1. Нельзя 15 сентября выносить вещи из дома и одалживать что-то соседям. Иначе в семью могут прийти финансовые убытки.

2. Нельзя 15 сентября убирать дома, мыть пол и стирать. Считается, что так можно потерять удачу.

3. Нельзя 15 сентября хвастаться красотой или достижениями. Предки верили, что в таком случае можно все потерять.

Приметы 15 сентября

Если в этот день тепло и сухо, то зима будет холодной и снежной.

Если в этот день дождь, то весна будет поздней и сырой.

Если в этот день высоко летят гуси, то зимой будет наводнение.

Если в этот день дует холодный ветер, то лето будет теплым.

