Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

В Украине будет царить малооблачная и в основном сухая погода благодаря влиянию мощного антициклона, который охватил значительную часть Восточной Европы.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-upadet-do-7-gde-v-ukraine-rezko-poholodaet-i-poydut-dozhdi-10697399.html Ссылка скопирована

Украина оказалась в объятиях антициклона / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой будет погода 13 и 14 сентября

Где возможны локальные дожди и грозы

В каких областях прогнозируются прохладные ночи

Погода в Украине на выходных будет спокойной и солнечной благодаря влиянию мощного антициклона, который охватил большую часть Восточной Европы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По прогнозу, 13 и 14 сентября почти во всех регионах страны будет преобладать солнечная и спокойная погода с комфортными температурными показателями. В то же время в ночное время на севере и востоке будет достаточно прохладно, а в западных областях в воскресенье ожидаются локальные дожди с грозами.

видео дня

Ветер ожидается преимущественно восточного и юго-восточного направления, в западных и южных областях с порывами. В ночное и утреннее время местами возможны туманы, особенно в низинах и вблизи водоемов.

Погода в Украине 13 сентября

В субботу, 13 сентября, в западных регионах существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром возможны туманы, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +26 °С. Ночью температура составит +9...+14 °С. Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, а днем юго-восточный, 5 - 10 м/с.

На севере страны сохранится малооблачная погода, без дождей. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночная температура будет в пределах +7...+12 °С, днем - +20...+25 °С.

В центральных областях тоже без осадков. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ночью ожидается +8...+13 °С, а днем воздух прогреется до +21...+26 °С.

На юге и в Крыму установится теплая и солнечная погода. Ветер будет восточный, 7 - 12 м/с.. Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 °С, днем достигнет +23...+28 °С.

В восточных областях день пройдет сухо и малооблачно. Ветер восточный, 5 - 10 м/с. Ночная температура составит лишь +4...+9 °С, днем ожидается +19...+24 °С.

Погода в Украине 13 сентября / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 14 сентября

В воскресенье, 13 сентября, в западных областях днем также будет сухо, однако вечером на Львовщине и Закарпатье возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туманы. Температура ночью +9...+14 °С, днем +22...+27 °С. Ветер юго-восточный, 7 - 12 м/с, а днем местами возможны порывы, 15 - 20 м/с.

В северных регионах сохранится сухая и малооблачная погода. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +22...+27 °С. Ветер будет юго-восточным, 5 - 10 м/с.

В центральных областях продолжится период солнечной и теплой погоды. Осадков не предвидится. Ночью температура составит +8...+13 °С, днем +23...+28 °С. Ветер ожидается восточного направления, 5 - 10 м/с.

На юге Украины и в Крыму будет тепло и сухо. Ветер восточный, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью составит +12...+17 °С, а днем воздух прогреется до +22...+27 °С.

В восточных областях погода будет оставаться сухой и малооблачной. Ночью температура составит +6...+11 °С, днем +23...+28 °С.

Погода в Украине 14 сентября / Фото: скриншот meteoprog.com

Какой будет погода осенью

В интервью Главреду народный синоптик Станислав Щедрин поделился прогнозом относительно начала сентября и в целом осенней погоды в Украине. По его словам, в первую декаду сентября в большинстве областей ожидается сухая погода с комфортными температурами.

"Осень будет теплой. По моему прогнозу, климатическое лето закончится только в середине октября в Украине. 1,5 месяца осени будет теплым. Погода будет похоже больше на летнюю, чем осеннюю, и будет сопровождаться комфортными температурами", - отметил он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 12 сентября в Украине ожидается дождливая и грозовая погода, местами с туманами. В западных и части центральных областей температура днем составит +16...+19 °С, тогда как на юге и востоке воздух прогреется до +24...+28 °С.

Также синоптик Наталья Диденко отмечает, что с 11 сентября дождей в Украине будет немного, а дневная температура будет держаться выше +20°.

Кроме этого, 8 сентября по Киеву и области пронесся мощный шторм: ливни затопили дороги, подземные переходы и магазины. На Киевщине молния попала в здания в селе Хотяновка, вызвав пожар.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред