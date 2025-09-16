Почему 17 сентября женщинам нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

17 сентября не следует ссориться, ругаться - в этот день чествуют материнскую любовь и жертвенность.

17 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Какой церковный праздник 17 сентября

Что нельзя делать 17 сентября

Народные приметы и традиции

В среду, 17 сентября, верующие празднуют день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 сентября

По преданию, София жила в Риме при императоре Адриане (117–138 лет). Она была глубоко верующей христианкой и воспитала своих дочерей - Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) - в благочестии и преданности Богу. Их имена олицетворяют три главные христианские добродетели - веру, надежду и любовь, а сама София олицетворяла божественную мудрость.

Когда они узнали языческие власти, Софию с детьми привели на суд к императору. Он пытался склонить их к отступничеству, обещая богатство и почести. Но девушки твердо заявили, что не откажутся от Христа.

Их подвергли жестоким пыткам: каждую дочь мучили перед глазами матери. Сначала казнили Веру, потом Надежду, а потом Любовь. Софья испытала страшные страдания, но не сломалась духом. Она похоронила своих детей, а через три дня, обессиленная горем и молитвой, сама отошла к Господу.

Что нельзя делать 17 сентября

Не следует ссориться, ругаться - в этот день чествуют материнскую любовь и жертвенность.

Женщинам не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом - день лучше посвятить молитве.

Нельзя отказывать в помощи - к вам вернется сторицей.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день - к погожий и продолжительной осени;

паутина летает в воздухе - к длинной осени;

дождь - ждите снежную зиму;

сильный ветер - зимой будут вьюги;

утром туман - днем будет хорошая погода;

аисты уже улетают в теплые края - к ранней зиме.

В народе 17 сентября носило название Бабы-Софии. Потому что особое уважение в этот день отдавали матерям и женщинам, воспитывающим детей.

Именины 17 сентября

Какие завтра именины: Иван, Илья, Александра, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда.

Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. С древнейших времен было убеждение, что камень может усиливать внутреннее чутье и обострять интуицию. Аметист же, по народным представлениям, дарит спокойный и крепкий сон.

