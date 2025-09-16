Почему 17 сентября женщинам нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 17 сентября
- Что нельзя делать 17 сентября
- Народные приметы и традиции
В среду, 17 сентября, верующие празднуют день памяти святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды, Любви. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 17 сентября
По преданию, София жила в Риме при императоре Адриане (117–138 лет). Она была глубоко верующей христианкой и воспитала своих дочерей - Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) - в благочестии и преданности Богу. Их имена олицетворяют три главные христианские добродетели - веру, надежду и любовь, а сама София олицетворяла божественную мудрость.
Когда они узнали языческие власти, Софию с детьми привели на суд к императору. Он пытался склонить их к отступничеству, обещая богатство и почести. Но девушки твердо заявили, что не откажутся от Христа.
Их подвергли жестоким пыткам: каждую дочь мучили перед глазами матери. Сначала казнили Веру, потом Надежду, а потом Любовь. Софья испытала страшные страдания, но не сломалась духом. Она похоронила своих детей, а через три дня, обессиленная горем и молитвой, сама отошла к Господу.
Что нельзя делать 17 сентября
- Не следует ссориться, ругаться - в этот день чествуют материнскую любовь и жертвенность.
- Женщинам не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом - день лучше посвятить молитве.
- Нельзя отказывать в помощи - к вам вернется сторицей.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- солнечный и теплый день - к погожий и продолжительной осени;
- паутина летает в воздухе - к длинной осени;
- дождь - ждите снежную зиму;
- сильный ветер - зимой будут вьюги;
- утром туман - днем будет хорошая погода;
- аисты уже улетают в теплые края - к ранней зиме.
В народе 17 сентября носило название Бабы-Софии. Потому что особое уважение в этот день отдавали матерям и женщинам, воспитывающим детей.
Именины 17 сентября
Какие завтра именины: Иван, Илья, Александра, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь, Надежда.
Талисманом человека, рожденного 17 сентября, является аметист. С древнейших времен было убеждение, что камень может усиливать внутреннее чутье и обострять интуицию. Аметист же, по народным представлениям, дарит спокойный и крепкий сон.
Вам может быть интересно:
- Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь
- "Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред