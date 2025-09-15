Укр
  Праздники

Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
15 сентября 2025, 10:51
39
16 сентября не следует свататься - семейная жизнь сложится тяжело.
16 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать
16 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 14 сентября
  • Что нельзя делать 16 сентября
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 16 сентября, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Евфимии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 сентября

Евфимия родилась в городе Халкидон (теперь район Стамбула) в знатной и благочестивой семье. Когда во время правления императора Диоклетиана (конец III в.) началось жестокое преследование христиан, правитель города Пратесиан приказал всех верных заставлять приносить жертвы языческим богам.

видео дня

Евфимия вместе с единоверцами отказалась от участия в идолопоклонных обрядах. Ее схватили и подвергли бесчеловечным мучениям: бичевали, пытали на колесе, бросали в огонь и диким зверям. По преданию, лев, выпущенный на Евфимию, лишь повредил ей тело, но не разорвал насмерть. Зверь ласково лизнул ей ноги, и мучители, не выдержав странного зрелища, закололи святую копьем. Так около 304 года она приняла мученическую кончину.

Что нельзя делать 16 сентября

  • Нельзя отправляться в дальний путь - считается, что такое путешествие принесет неудачу.
  • Запрещается работать с огнем - он "не слушается" человека и может навредить.
  • Не следует свататься - семейная жизнь сложится тяжело.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • теплый и солнечный день - ждите длинную и ласковую осень;
  • дождь - до мокрой осени и начала зимы;
  • летает много паутины - будет теплая и длинная осень;
  • утром туман быстро рассеивается - к ясной и сухой погоде днем;
  • светлая луна в кругу - вскоре пойдет дождь.

В народе 16 сентября носило название Ветряк. Так как часто в этот период устанавливалась ветреная погода, сменялись сезоны.

Именины 16 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. С древнейших времен яшму воспринимали как оберег гармонии и изысканной красоты. В китайской лечебной традиции ее наделяли свойством очищать и оздоравливать внутренние органы человека.

