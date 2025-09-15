Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

16 сентября не следует свататься - семейная жизнь сложится тяжело.

16 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Во вторник, 16 сентября, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Евфимии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Евфимия родилась в городе Халкидон (теперь район Стамбула) в знатной и благочестивой семье. Когда во время правления императора Диоклетиана (конец III в.) началось жестокое преследование христиан, правитель города Пратесиан приказал всех верных заставлять приносить жертвы языческим богам.

Евфимия вместе с единоверцами отказалась от участия в идолопоклонных обрядах. Ее схватили и подвергли бесчеловечным мучениям: бичевали, пытали на колесе, бросали в огонь и диким зверям. По преданию, лев, выпущенный на Евфимию, лишь повредил ей тело, но не разорвал насмерть. Зверь ласково лизнул ей ноги, и мучители, не выдержав странного зрелища, закололи святую копьем. Так около 304 года она приняла мученическую кончину.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя отправляться в дальний путь - считается, что такое путешествие принесет неудачу.

Запрещается работать с огнем - он "не слушается" человека и может навредить.

Не следует свататься - семейная жизнь сложится тяжело.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и солнечный день - ждите длинную и ласковую осень;

дождь - до мокрой осени и начала зимы;

летает много паутины - будет теплая и длинная осень;

утром туман быстро рассеивается - к ясной и сухой погоде днем;

светлая луна в кругу - вскоре пойдет дождь.

В народе 16 сентября носило название Ветряк. Так как часто в этот период устанавливалась ветреная погода, сменялись сезоны.

Именины 16 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. С древнейших времен яшму воспринимали как оберег гармонии и изысканной красоты. В китайской лечебной традиции ее наделяли свойством очищать и оздоравливать внутренние органы человека.

