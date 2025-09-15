Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 14 сентября
- Что нельзя делать 16 сентября
- Народные приметы и традиции
Во вторник, 16 сентября, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Евфимии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 14 сентября
Евфимия родилась в городе Халкидон (теперь район Стамбула) в знатной и благочестивой семье. Когда во время правления императора Диоклетиана (конец III в.) началось жестокое преследование христиан, правитель города Пратесиан приказал всех верных заставлять приносить жертвы языческим богам.
Евфимия вместе с единоверцами отказалась от участия в идолопоклонных обрядах. Ее схватили и подвергли бесчеловечным мучениям: бичевали, пытали на колесе, бросали в огонь и диким зверям. По преданию, лев, выпущенный на Евфимию, лишь повредил ей тело, но не разорвал насмерть. Зверь ласково лизнул ей ноги, и мучители, не выдержав странного зрелища, закололи святую копьем. Так около 304 года она приняла мученическую кончину.
Что нельзя делать 16 сентября
- Нельзя отправляться в дальний путь - считается, что такое путешествие принесет неудачу.
- Запрещается работать с огнем - он "не слушается" человека и может навредить.
- Не следует свататься - семейная жизнь сложится тяжело.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- теплый и солнечный день - ждите длинную и ласковую осень;
- дождь - до мокрой осени и начала зимы;
- летает много паутины - будет теплая и длинная осень;
- утром туман быстро рассеивается - к ясной и сухой погоде днем;
- светлая луна в кругу - вскоре пойдет дождь.
В народе 16 сентября носило название Ветряк. Так как часто в этот период устанавливалась ветреная погода, сменялись сезоны.
Именины 16 сентября
Какие завтра именины: Виктор, Григорий, Иосиф, Алексей, Сергей, Людмила.
Талисманом человека, рожденного 16 сентября является яшма. С древнейших времен яшму воспринимали как оберег гармонии и изысканной красоты. В китайской лечебной традиции ее наделяли свойством очищать и оздоравливать внутренние органы человека.
Вам может быть интересно:
- Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь
- "Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред