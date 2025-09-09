Презентация iPhone 17: все характеристики и где смотреть трансляцию

Apple расширяет палитру. В этом году iPhone 17 Pro Max представят в новом цвете.

Apple готовит главное событие осени: во вторник, 9 сентября, компания представит новые iPhone, смарт-часы и аксессуары. Пользователи ждут не только традиционные обновления, но и настоящий редизайн, которого не было более четырех лет.

Когда будет презентация iPhone 17?

Мировая премьера состоится 9 сентября 2025 года. Главред будет транслировать презентацию онлайн.

Apple анонсировала презентацию в 20:00 по киевскому времени. Как посмотреть это мероприятие онлайн:

Сайт Apple Events — через Safari, Chrome или Firefox на любом устройстве, с возможностью добавить напоминание в календарь.

YouTube — Apple уже создала страницу с напоминанием, доступную почти на всех платформах.

Приложение Apple TV — скоро там появится специальный раздел для просмотра на iPhone, iPad, Mac, Apple TV, а также на совместимых Smart TV и даже игровых консолях.

Когда выходит iPhone 17 в Украине?

Продажи стартуют в США уже в сентябре, а в Украине новые модели ожидаются к концу октября 2025 года.

Чем 17 айфон лучше 16?

Главные улучшения:

новые процессоры A19 и A19 Pro;

редизайн корпуса и переработанный блок камер;

увеличенная автономность;

впервые — телефотокамера 48 Мп с переменной диафрагмой;

с переменной диафрагмой; возможность записи видео одновременно с фронтальной и основной камер;

экран ProMotion теперь и в базовой версии iPhone 17.

В каких цветах будет iPhone 17 Pro Max?

Apple расширяет палитру. В этом году iPhone 17 Pro Max представят в новом оранжевом цвете, а для модели iPhone 17 Air будет доступен нежно-голубой вариант, как у MacBook Air M4.

Модели и ключевые характеристики iPhone 17

iPhone 17 — увеличенный дисплей 6,3 дюйма с ProMotion.

iPhone 17 Pro — новый дизайн, улучшенные камеры, процессор A19 Pro.

iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма, рекордная автономность, новые цвета.

iPhone 17 Air — ультратонкий (5,5 мм), с eSIM и одним модулем камеры.

Другие новинки презентации

Apple Watch Ultra 3 — увеличенный экран, спутниковая связь.

Apple Watch Series 11 — новый дисплей и палитра.

AirPods Pro 3 — встроенный пульсометр и живой перевод.

AirTag 2, iPad Pro (M5), Vision Pro, HomePod mini — обновления популярных устройств.

Что делает Apple? Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

