'Карточки на еду - реальный сценарий': эксперт сказал, как Украина может добить РФ

Главная задача Украины - обрушить тыл противника, утверждает Тарас Загородний.

Как удары по НПЗ влияют на экономику России

Ключевые тезисы Загороднего:

Около 17% нефтеперерабатывающих мощностей уже выведено из строя

Выведение из строя около 50% мощностей повлечет большие проблемы в РФ

Пока Владимир Путин у власти, о каких-либо уступках со стороны России речь не идет

Украина вывела из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. Если ВСУ уничтожат около половины потенциала в европейской части РФ, это окажет серьезное влияние на поставки нефти, экономику страны и способность вести боевые действия. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, критический процент для России, который мог бы спровоцировать внутреннее недовольство и заставить российские элиты идти на уступки во время переговоров, определить сложно. Загородний подчеркнул, что пока Владимир Путин остается у власти, о каких-либо уступках со стороны России речь не идет.

"Неважно, что при этом будет происходить с Россией и в России, поскольку Путина беспокоят совсем другие вещи", - отметил он.

Какова главная задача Украины

Главной задачей Украины, по мнению Загороднего, должно быть обрушение тыла противника: дезорганизация работы Москвы и нанесение удара по нефтегазовому комплексу, что сделает невозможным наступательные действия России.

"Предполагаю, что, если мы выбьем до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ в европейской части России, это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать. Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем. В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета", - сказал эксперт.

Загородний подчеркнул, что Украина должна постепенно уничтожать российский нефтегазовый комплекс, ведь именно такая стратегия позволяет максимально ослабить способность России к ведению войны. Как отметил эксперт, это соответствует принципу Марка Аврелия: "Делай, что должен, и будь что будет".

НПЗ в России

Как на РФ влияют удары по НПЗ

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду заявил, что одним из самых болезненных факторов для России являются проблемы с поставками горючего. Удар по нефтеперерабатывающим заводам начинает давать результаты: в оккупированном Крыму, так называемой "ДНР", Забайкальском округе и Читинской области уже ощущаются проблемы с бензином.

"Украина достает до этих объектов. Предполагаю, что удары по ним будут продолжаться. А если удары по НПЗ будут наноситься ракетами Фламинго, Российской Федерации станет еще больнее, а перспективы ее экономики будут под большим вопросом. Последствия могут быть существенными", - добавил Ступак.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

