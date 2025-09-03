Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

Руслана Заклинская
3 сентября 2025, 23:13
48
Главная задача Украины - обрушить тыл противника, утверждает Тарас Загородний.
'Карточки на еду - реальный сценарий': эксперт сказал, как Украина может добить РФ
Как удары по НПЗ влияют на экономику России / Коллаж: Главред, фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Загороднего:

  • Около 17% нефтеперерабатывающих мощностей уже выведено из строя
  • Выведение из строя около 50% мощностей повлечет большие проблемы в РФ
  • Пока Владимир Путин у власти, о каких-либо уступках со стороны России речь не идет

Украина вывела из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. Если ВСУ уничтожат около половины потенциала в европейской части РФ, это окажет серьезное влияние на поставки нефти, экономику страны и способность вести боевые действия. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, критический процент для России, который мог бы спровоцировать внутреннее недовольство и заставить российские элиты идти на уступки во время переговоров, определить сложно. Загородний подчеркнул, что пока Владимир Путин остается у власти, о каких-либо уступках со стороны России речь не идет.

видео дня

"Неважно, что при этом будет происходить с Россией и в России, поскольку Путина беспокоят совсем другие вещи", - отметил он.

Какова главная задача Украины

Главной задачей Украины, по мнению Загороднего, должно быть обрушение тыла противника: дезорганизация работы Москвы и нанесение удара по нефтегазовому комплексу, что сделает невозможным наступательные действия России.

"Предполагаю, что, если мы выбьем до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ в европейской части России, это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать. Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем. В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета", - сказал эксперт.

Загородний подчеркнул, что Украина должна постепенно уничтожать российский нефтегазовый комплекс, ведь именно такая стратегия позволяет максимально ослабить способность России к ведению войны. Как отметил эксперт, это соответствует принципу Марка Аврелия: "Делай, что должен, и будь что будет".

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как на РФ влияют удары по НПЗ

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду заявил, что одним из самых болезненных факторов для России являются проблемы с поставками горючего. Удар по нефтеперерабатывающим заводам начинает давать результаты: в оккупированном Крыму, так называемой "ДНР", Забайкальском округе и Читинской области уже ощущаются проблемы с бензином.

"Украина достает до этих объектов. Предполагаю, что удары по ним будут продолжаться. А если удары по НПЗ будут наноситься ракетами Фламинго, Российской Федерации станет еще больнее, а перспективы ее экономики будут под большим вопросом. Последствия могут быть существенными", - добавил Ступак.

Удары Украины по инфраструктуре РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины недавно атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Ранее также под прицелом украинских беспилотников оказался город Сызрань в Самарской области РФ. Местные жители сообщали о серии взрывов на территории нефтеперерабатывающего завода, что повлекло масштабный пожар.

Кроме этого, украинские военные нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции вблизи населенного пункта Найтоповичи в Брянской области РФ.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НПЗ Тарас Загородний война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

22:37Война
Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

21:37Экономика
Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

21:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

"Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

Гороскоп на завтра 4 сентября: Тельцам - ошибка, Девам - сумасшедший день

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

"Это снова взаимно": Александра Кучеренко сделала громкое заявление

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

Последние новости

23:23

Отбилась каблуком: что случилось с королевой Камиллой в поезде

23:13

"Карточки на еду - реальный сценарий": эксперт сказал, как Украина может добить РФ

23:09

В последний момент: Ребров делает неожиданную замену в сборной перед самым матчем

22:59

Часть мозга умерла: у солистки популярной российской группы случился инсультВидео

22:37

Зеленский допустил корейский сценарий для Украины - что предполагается

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
21:59

Новые изменения в бронировании: кто может получить бронь даже если находится в розыске

21:50

"Почувствуют всю прелесть момента": как удары по Москве и Питеру повлияют на ход войны

21:37

Свет в Украине будет дорожать ежегодно до 2028-го - на сколько будут повышать тариф

21:13

Фамильное сходство: Вирастюк показал красавчика-сына, и похвастался его большим достижением

Реклама
21:13

Макрон сделал важное заявление о гарантиях безопасности - что известно

20:35

"Черный список" авто - эксперты назвали самые проблемные модели 2025 года

20:28

Четыре знака зодиака-женщины, которые доминируют в отношениях

20:22

"Незабываемый день": звездная прыгунья крестила новорожденную дочь

20:17

Простой дедовский метод: садовод рассказала, как сохранить морковь свежей до весныВидео

19:56

"Вы увидите, что что-то произойдет": Трамп сделал громкое заявление о войне в УкраинеВидео

19:13

Трамп отдал срочный приказ Пентагону после заявления о сговоре РФ с Китаем - Хегсет

19:10

Как Путин выдал свои страхимнение

19:09

ВСУ сорвали "большое наступление": почему РФ вынуждена перебрасывать элиту на Донбасс

19:06

Переговоры между Украиной и Россией в Москве - у Зеленского сделали важное заявление

18:43

Разведенный Даниэль Салем показал новую девушку: "Был мужик и нет мужика"

Реклама
18:29

Украинская гривна - не деньги: историк раскрыл факт, который меняет всеВидео

18:03

Срывается на ребенка: Маша Ефросинина призналась в трудностях с воспитанием сына

17:55

Самая маленькая дочь Усиков затмила родителей

17:47

Тодоренко сделала признание о неизлечимой болезни

17:40

Зеленский раскрыл основной сценарий России в войне - чего ждать украинцам зимой

17:37

Доллар и евро полетели вверх: украинцев ждет новый курс валют 4 сентября

17:36

Путин обратился к Зеленскому с предложением и раскрыл свой "план окончания войны"

17:31

Дженнифер Энистон раскрыла свой невероятный секрет красивого (не)старения

16:59

"Кто даст гарантии": Зеленский эмоционально рассказал об идее выхода ВСУ из ДонбассаВидео

16:47

Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки

16:35

Москва сделала выбор: Зеленский назвал главный сценарий России в войне

16:35

"Хотела ей влепить": известная актриса едва не побила фанатку "русского мира"

16:23

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записалиВидео

16:17

Порошенко устроил танцы на костях во время прощания с Андреем Парубием, – политолог

16:10

"У него есть две задачи": зачем Кремль "воскресил" Януковича и при чем тут ТрампВидео

16:09

Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

15:28

Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

15:25

Успех в Донетчине: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали

14:56

Гороскоп Таро на завтра 4 сентября: Овнам - отпустить, чтобы получить, Раку - мудрость

14:42

Как вывести мох на брусчатке: простое средство из кухни спасет ваш двор

Реклама
14:38

Национальный отбор на Евровидение-2026: новый продюсер сделал серьезное заявление

14:35

Станут настоящей проблемой: какие номерные знаки авто водителям стоит сменить

14:08

В чем мужчины больше всего боятся признаться женам: психологи назвали 11 вещей

14:08

Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян

14:04

"Ах, какая женщина": группа Фристайл спела легендарный хит на украинском языкеВидео

13:32

После разрешения на выезд: в ОП сказали, снизится ли мобилизационный возраст

13:13

Подозрения "киберу" СБУ от НАБУ – продолжение атак на людей и структуры, борющиеся с врагом, – эксперт

13:09

От "смешной" цены округляются глаза: в Украине упал в цене важный продукт

13:05

Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

12:46

Съедобный и очень полезный: в Украине растет редкий древесный грибВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять