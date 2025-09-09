Укр
Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

Руслан Иваненко
9 сентября 2025, 19:09
Посол США заявил, что Украина продемонстрировала готовность остановить боевые действия и согласиться на заморозку фронта.
Европейские солдаты могут стать частью гарантий / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Украина может заморозить войну по текущей линии фронта
  • Главное условие - гарантии безопасности от партнеров
  • Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер

Украина готова согласиться на замораживание войны с Россией по текущей линии фронта, если получит надежные гарантии безопасности. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

"Украина доказала и показала, что готова пойти на сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если они получат гарантии безопасности. Я думаю, есть основа для соглашения. Теперь нужно лишь убедиться, что это произойдет", - отметил Уитакер.

Гарантии безопасности как ключ к соглашению

По его словам, ключевым сейчас является вопрос гарантий безопасности для Украины и ее способности защищать себя. Он также отметил, что присутствие европейских солдат в Украине может стать важным элементом таких гарантий.

Витакер подчеркнул, что именно эти гарантии дадут президенту Владимиру Зеленскому возможность заключить соглашение: "И если он будет уверен, что война не возобновится, он с большей вероятностью пойдет на сделку, необходимую для прекращения конфликта".

Аргументы Путина не имеют значения

Посол также добавил, что не считает аргументы российского диктатора Владимира Путина весомыми: "Я никогда особо не обращал внимания на причины, которые называет Владимир Путин. Думаю, многие из них основываются на очень запутанной версии истории. Однако обе стороны должны будут согласиться на условия. И каким бы ни было это соглашение - защита русских церквей в Украине, защита русскоязычных граждан - я думаю, основа уже существует. Было достаточно дискуссий".

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Экспертная оценка

Дипломат, руководитель Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил значимость процессов, которые сейчас происходят и могут определить сценарий завершения войны.

По его словам, заявление бывшего президента США Дональда Трампа может иметь стратегическую подоплеку: "Возможно, Трамп говорит все то, что он произносит, чтобы успокоить Путина, который очень волнуется из-за того, что происходит в политической и военной плоскостях", - отметил Огрызко в интервью Главреду.

Эксперт подчеркивает, что действия ключевых игроков на международной арене имеют непосредственное влияние на ход конфликта и потенциальные пути его завершения.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, политолог Фесенко считает, что есть два сценария окончания войны: прекращение огня по линии фронта, либо гибридное или ограниченное мирное соглашение с рядом дополнительных условий.

Ранее в Белом доме заявили, что лидер РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне. Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны и "работает над этим больше, чем кто-либо".

Кроме того, Кремль опасается дестабилизации после возвращения сотен тысяч военных, в том числе и помилованных заключенных, которые воевали против Украины.

