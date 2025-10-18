Укр
Путин проигрывает и теряет тысячи бойцов: западные СМИ о катастрофе стратегии РФ

Алексей Тесля
18 октября 2025, 21:29
На каждого погибшего украинского военного приходится до пяти россиян, и именно РФ первой может столкнуться с критическим дефицитом живой силы.
РФ стратегически проигрывает в Украине

Главное:

  • Недавнее наступление России в Украине оказалось провальным
  • Россия практически не продвинулась, несмотря на огромные потери

Летнее наступление России в Украине оказалось провальным — несмотря на беспрецедентные мобилизационные усилия и ежедневные атаки, территориальные успехи на фронте оказались мизерными, а потери — катастрофическими.

Издание The Economist отмечает, что Запад часто акцентирует внимание на нехватке солдат у ВСУ, упуская из виду ключевое: Россия практически не продвинулась, несмотря на десятки тысяч уничтоженных оккупантов РФ.

видео дня

По данным от сотен источников, включая западные разведки и исследовательские центры, совокупные потери РФ к середине октября 2025 года достигли от 984 тысяч до 1,44 миллиона, из них до 480 тысяч погибших.

При этом, по оценкам, захват даже всех временно оккупированных территорий может занять до 2030 года, а вся Украина — и вовсе более века.

Сопоставляя потери, The Economist приходит к выводу: на каждого погибшего украинского военного приходится до пяти российских, и именно Россия первой может столкнуться с критическим дефицитом живой силы, несмотря на массовую мобилизацию.

Screenshot
/ economist.com

Журнал подчеркивает: стратегия Путина себя исчерпала, и если ничего кардинально не изменится, он не сможет добиться победы на поле боя.

Удары по силам РФ: мнение эксперта

Украинские дроны наносят удары по военным объектам РФ, что может серьёзно ослабить её возможности атаковать украинские города крылатыми ракетами.

Эксперт по вооружениям Крис Партридж заявил, что эти атаки демонстрируют уязвимость важнейших компонентов российской армии. В частности, среди повреждённой техники — стратегические бомбардировщики Ту-95, которые, по информации СБУ, ранее использовались для масштабных ракетных ударов по территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что наступление РФ зашло в тупик. Военные аналитики прогнозируют провал летнего наступления из-за слабости разведки и кадровых проблем.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что нападение России на Украину стало одной из крупнейших стратегических и тактических ошибок в новейшей истории. По словам Стубба, Россия полностью провалила реализацию своих целей, поставленных перед началом войны.

Как ранее сообщал Главред, эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

Об источнике: The Economist

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

война России и Украины российское наступление
