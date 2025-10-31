Укр
Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

Виталий Кирсанов
31 октября 2025, 17:26
Украинские специалисты перенесли модели компьютерного зрения с удалённых серверов в сами дроны.
Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине
  • Одно из самых смелых украинских нововведений не технологическое, а бюрократическое
  • Украина предлагает бонусы экипажам беспилотников

Война на поле боя в Украине всё чаще ведётся с невиданной ранее скоростью - с помощью беспилотников с искусственным интеллектом. Однако такое широкое применение дронов с ИИ несет в себе также значительную опасность, пишет The Washington Times.

"Искусственный интеллект уже здесь, потому что этого требует поле боя. Иногда у нас больше дронов, чем операторов, поэтому нам приходилось искать способы компенсировать это. Миссия, которая раньше занимала 40 часов анализа, теперь с помощью ИИ выполняется за считанные секунды", - говорит Ярослав Гончар, соучредитель организации "Аэророзвидка".

В то же время он предупреждает об обратной стороне медали: чем больше операторы доверяют машине, тем сильнее атрофируются их собственные навыки.

От пилотов к процессорам

Украинские специалисты перенесли модели компьютерного зрения с удалённых серверов в сами дроны, что позволяет им идентифицировать технику или траншеи даже при помехах в работе связи.

"Мы обучаем наши модели распознавать определённые типы объектов - танки, траншеи, дороги, берега рек - с надёжностью от 80 до 100% в зависимости от условий", - говорит Гончар.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта дроны могут обрабатывать изображения, распознавать технику или траншеи и практически мгновенно передавать координаты, не завися от уязвимых каналов связи с командными пунктами. В течение нескольких секунд цели автоматически помечаются, ставятся в очередь на проверку, а их координаты передаются артиллерии.

Украина уничтожает бюрократию

Одно из самых смелых украинских нововведений не технологическое, а бюрократическое - и его концепция поразительно напоминает видеоигру, пишет издание.

Так, Украина предлагает бонусы экипажам беспилотников в рамках программы "Армия беспилотников". Подтверждённые победы и уничтоженная техника приносят баллы, которые украинские подразделения могут обменять на беспилотники, наземных роботов или системы радиоэлектронной борьбы, минуя бюрократическую волокиту.

"Раньше контракты заключались за месяцы. Теперь это занимает около двух недель. Это революционно даже по меркам НАТО", - говорит Андрей Гриценюк, руководитель Brave1.

Как подчеркивает Гриценюк, "мы хотим, чтобы на риск брали машины, а не людей".

"Для солдат стимул очевиден: более высокая эффективность вознаграждается доступом к лучшему, более современному оборудованию. Однако для стороннего наблюдателя это может быть тревожно, поскольку сам процесс убийства и уничтожения всё больше напоминает видеоигру", - отмечают в Washington Times.

Правила игры

Чад Берд и Мишель Лукомски, юристы из Института права и военного дела имени Либера в Вест-Пойнте, видят в украинском эксперименте как перспективы, так и опасности.

Они утверждают, что, хотя такие системы поощрений могут укрепить дисциплину, поскольку каждый удар должен быть документирован и проверен, они также рискуют снизить чувствительность операторов или исказить приоритеты, если баллы преобладают над сдержанностью.

"Эта система должна дополнять, а не заменять командный надзор и юридическую экспертизу", - пишут они.

Украинский солдат, пожелавший остаться анонимным, поделился схожими опасениями с The Washington Times: "Я слышал, что система баллов, из-за её акцента на ущербе технике и меньшей ценности пехоты, влияет на тактику применения наших беспилотников".

Однако он отмечает, что подавляющее численное превосходство россиян, как правило, подрывает эти опасения.

"Мы поражаем всё, что можем, и целей не так много, чтобы нашим экипажам приходилось в полёте выбирать между техникой и пехотой", - говорит он.

В чем опасность ударов РФ: мнение эксперта

Эксперт по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что сейчас украинские военные фиксируют полёты роторных FPV-дронов на расстоянии до 20–30 километров, что значительно усложняет ситуацию. На более дальних дистанциях российская армия использует FPV-дроны крылатого типа — такие как "Молния" или "Привет-82" в разных модификациях.

Удары дронов по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами. Новые дроны имеют преимущество - возможность менять траекторию и управляться оператором в реальном времени.

Напомним, эксперт раскрыл, чем опасны обновленные "Шахеды". РФ начала использовать дроны, которые не контролируются операторами и наносят удары по случайным объектам.

Как сообщал Главред, Россия оснащает дроны-камикадзе "Шахед" искусственным интеллектом, что позволяет им самостоятельно распознавать и атаковать цели, не подвергаясь воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
