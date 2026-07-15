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Не отпустила: Лорак с обидой заговорила о бывшем

Алена Кюпели
15 июля 2026, 17:55обновлено 15 июля, 19:38
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Предательница Ани Лорак пришла на шоу к Собчак и заговорила про бывшего.
Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись много лет назад / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

  • В каком шоу выступила Лорак
  • Что она сказала

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, неожиданно заговорила о своем бывшем муже, гражданине Турции Мурата Налчаджиоглу.

Как пишут российские пропагандисты, Лорак приняла участие в шоу пропагандистки Ксении Собчак "Что о тебе думают?". По правилам проекта зрителям задают провокационные вопросы о звезде. Аудитория пытается угадать, как бы на них ответила знаменитость, а сама героиня выпуска - предсказать, какой вариант выберет публика.

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Ани Лорак отменяют
Ани Лорак отменяют / фото: instagram.com, Ани Лорак

Россияне заинтересовались, как Лорак пережила измены своего бывшего мужа Налчаджиоглу.

"Давай честно, тебе ведь было бы неприятно?" - напрямую спросила артистку Ксения Собчак. "У меня такая фаза - чтобы он был только счастлив. Потому что уже старость дальше. Нужно, чтобы кто-то присматривал, - рассмеялась Лорак. - Просто, когда это уже прошлое, к нему относишься спокойно, общаешься. Слава Богу, у тебя хорошо. Когда это не так, да, может быть, триггерило".

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу
Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин видео

К слову, многие отмечают узколобость и недалекость Лорак, отсюда такой странный ответ.

Отметим, что Мурат, в отличие от своей бывшей жены, не молчит о нападении России на Украину и открыто говорит о войне и терроризме со стороны РФ.

Развод Ани Лорак

Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу 31 января 2019 года из-за его измен. После расставания певица вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку, с которым сыграла свадьбу. Ее бывший супруг Мурат также женился второй раз, но вскоре развелся.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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