Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Главное:
- РФ усилила группировку стратегической авиации
- В боевой готовности находятся семь Ту-22М3
- Южные области находятся под повышенной угрозой
Страна-агрессор Россия перебросила семь ракетоносцев. Наибольшая угроза ракетного удара, по данным мониторинга, сохраняется для Одессы и юга Украины.
В среду, 15 июля, мониторинговый канал єРадар сообщил, что четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 вылетели с аэродрома "Оленья" и направляются на аэродром "Энгельс".
Днем ранее еще два самолета Ту-22М3 были перебазированы на аэродром "Дягилево".
По оценкам мониторинговых ресурсов, сейчас в распоряжении РФ находятся семь готовых к боевому применению ракетоносцев Ту-22М3.
Эксперты отмечают, что наибольшая угроза в случае применения этой авиации сохраняется для Одессы и других южных регионов Украины.
Ту-22М3 являются дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками, которые Россия использует, в частности, для запуска крылатых ракет по территории Украины.
Атаки РФ на Одессу - новости
Как писал Главред, вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что обошлось без пострадавших. Взрывной волной были повреждены и выбиты окна.
Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.
В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей
В целом, комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесскую область продолжается уже пятые сутки подряд.
Почему тревога из-за баллистики звучит уже после удара: ответ эксперта
Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что Украина получает информацию о запусках баллистических ракет от партнеров, главным образом благодаря спутниковому наблюдению.
Проблема в том, что ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время нужно получить данные, обработать их и объявить тревогу. Любой технический сбой может привести к задержке оповещения.
При этом бывают и ложные тревоги: спутники фиксируют подготовку к запуску, но сама ракета может так и не стартовать.
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О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
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- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
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