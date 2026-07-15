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Под особой угрозой один город: РФ перебросила семь Ту-22М3 и готовит ракетный удар

Анна Ярославская
15 июля 2026, 12:23обновлено 15 июля, 13:19
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Сроки возможной ракетной атаки на данный момент не уточняются.
Ту-22М
Семь Ту-22М3 готовы к применению / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

  • РФ усилила группировку стратегической авиации
  • В боевой готовности находятся семь Ту-22М3
  • Южные области находятся под повышенной угрозой

Страна-агрессор Россия перебросила семь ракетоносцев. Наибольшая угроза ракетного удара, по данным мониторинга, сохраняется для Одессы и юга Украины.

В среду, 15 июля, мониторинговый канал єРадар сообщил, что четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 вылетели с аэродрома "Оленья" и направляются на аэродром "Энгельс".

видео дня

Днем ранее еще два самолета Ту-22М3 были перебазированы на аэродром "Дягилево".

По оценкам мониторинговых ресурсов, сейчас в распоряжении РФ находятся семь готовых к боевому применению ракетоносцев Ту-22М3.

Эксперты отмечают, что наибольшая угроза в случае применения этой авиации сохраняется для Одессы и других южных регионов Украины.

Ту-22М3 являются дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками, которые Россия использует, в частности, для запуска крылатых ракет по территории Украины.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Одессу - новости

Как писал Главред, вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что обошлось без пострадавших. Взрывной волной были повреждены и выбиты окна.

Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.

В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей

В целом, комбинированная ракетно-дроновая атака на Одесскую область продолжается уже пятые сутки подряд.

Почему тревога из-за баллистики звучит уже после удара: ответ эксперта

Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что Украина получает информацию о запусках баллистических ракет от партнеров, главным образом благодаря спутниковому наблюдению.

Проблема в том, что ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время нужно получить данные, обработать их и объявить тревогу. Любой технический сбой может привести к задержке оповещения.

При этом бывают и ложные тревоги: спутники фиксируют подготовку к запуску, но сама ракета может так и не стартовать.

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О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

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