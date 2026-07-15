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Плесень атакует дом летом: ошибка, которую допускают почти все

Константин Пономарев
15 июля 2026, 15:19
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Жара и повышенная влажность способствуют росту плесени в помещении. Простые меры помогают предотвратить появление грибка и сохранить дом сухим.
Плесень быстро появляется на поверхностях, где вода не успевает высохнуть
Плесень быстро появляется на поверхностях, где вода не успевает высохнуть / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему плесень появляется даже в чистом доме
  • Какая летняя привычка провоцирует появление грибка
  • Что помогает остановить плесень до ее распространения

Летняя жара и высокая влажность создают идеальные условия для появления плесени в доме. Чаще всего она возникает в ванной комнате, подвале, прачечной и других помещениях, где долго сохраняется влага. Простые меры помогут снизить риск ее появления и предотвратить распространение грибка.

По словам директора лаборатории по благоустройству дома Института Good Housekeeping Дэна ДиКлерико, плесень активно развивается в теплой и влажной среде. Особенно быстро она появляется на поверхностях, где вода не успевает высохнуть после душа, стирки или других бытовых процессов.

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Почему летом плесень появляется чаще

Основной причиной становится сочетание высокой температуры и повышенной влажности воздуха. Горячий душ, мокрые полотенца, влажная одежда, недостаточная вентиляция и застой воздуха создают благоприятную среду для роста грибка.

Летом плесень появляется чаще
Летом плесень появляется чаще / Фото: скриншот с Youtube

Чаще всего первые следы можно заметить на межплиточных швах, стенках душевых кабин, подоконниках и других поверхностях, где регулярно скапливается конденсат.

Как предотвратить появление плесени

Специалисты рекомендуют уделить внимание нескольким простым привычкам:

  • включать вытяжку минимум на 20 минут после душа или открывать окно для проветривания;
  • поддерживать влажность в помещении ниже 50%, при необходимости используя осушитель воздуха;
  • сразу вытирать насухо стены душевой, ванну и другие мокрые поверхности;
  • не оставлять влажные полотенца, купальники и спортивную одежду в корзинах для белья;
  • регулярно проверять сантехнику, окна и стиральную машину на наличие даже небольших протечек;
  • чаще очищать швы между плиткой, душевые кабины и другие места, где скапливается влага;
  • не хранить книги, картонные коробки, текстиль и мягкую мебель в сырых подвалах или на влажных чердаках.

Что делать, если плесень уже появилась

Если очаг небольшой и находится только на поверхности, его обычно можно удалить с помощью специальных средств для борьбы с плесенью и грибком.

Летняя жара и высокая влажность создают идеальные условия для появления плесени
Летняя жара и высокая влажность создают идеальные условия для появления плесени / Фото: скриншот с Youtube

Однако если проблема постоянно возвращается, распространяется на большую площадь или сопровождается стойким запахом сырости, это может свидетельствовать о скрытой проблеме с влажностью. В таком случае специалисты рекомендуют провести профессиональную диагностику помещения и устранить источник избыточной влаги.

Поддержание хорошей вентиляции, своевременное удаление влаги и регулярная уборка остаются самыми эффективными способами защиты дома от появления плесени в жаркое и влажное время года.

Ранее Главред писал о том, почему летом воняет стиральная машина. Высокая температура и частые стирки могут вызвать неприятный запах. Простые советы помогут вернуть свежесть и чистоту.

Также сообщалось о том, что неожиданное средство от муравьев защитит дом. Насекомые способны проникать даже через небольшие щели. Рассказываем, что поможет создать временный барьер, пока не будет найден источник проблемы.

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Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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