Больше никаких "полицейских": лингвисты объяснили, как говорить правильно

Термины "поліцейский" и "поліціянт" обсуждаются лингвистами не первый год. Почему "поліцейский" - официальная форма, а "поліціянт" считается более естественным.

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Как правильно обращаться к сотруднику полиции / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как правильно называть представителя полиции

Что советуют Авраменко, Пономарив и Городенская

Чем отличаются официальная и языковая нормы

В украинском обществе и медиапространстве не утихают споры о том, как правильно называть представителей Национальной полиции. Одни привыкли к официальному варианту, другие - стараются избегать калек и говорить в соответствии с нормами украинского языка. Главред расскажет подробнее.

Современные академические словари украинского языка и официальные государственные документы, в частности законы, на данный момент фиксируют только один вариант - "полицейский". Его используют и как существительное (например, "полицейский прибыл на вызов"), и как прилагательное ("полицейский участок").

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Почему филологи критикуют слово "полицейский"

Несмотря на то, что в законах закреплено именно слово "полицейский", ведущие украинские лингвисты советуют отказываться от него. По их мнению, оно имеет явное русское влияние.

Александр Авраменко отмечает , что буквосочетание -ей- в слове "полицейский" не характерно для украинского языка. Это заимствование из русского. Вместо этого лингвист рекомендует употреблять существительное "поліційний", а в качестве прилагательного - слово "поліційний" (например, "полицейский автомобиль").

Александр Пономарив, доктор филологических наук, также настаивал, что русское слово "полицейский" на украинском следует переводить как "поліціянт".

Екатерина Городенская, доктор филологических наук и профессор, поддерживает своих коллег. Она подчеркивает, что формы "поліціянт" и "поліційний" гораздо более органичны для украинской языковой системы.

Видео о том, как правильно назвать представителя полиции на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Как все-таки говорить правильнее

"Полицейский" - официальный вариант, закрепленный в законодательстве и нормативных документах.

"Поліціянт" и "поліційний" - слова, которые ряд украинских лингвистов считает более естественными для украинского языка и рекомендует использовать в повседневной речи и публицистике.

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О персоне: Александр Авраменко Александр Авраменко (род. 7 мая 1971 г., Комишуваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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