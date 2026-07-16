Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

После рождения первенца она неожиданно получила сообщение от своего бывшего избранника.

https://glavred.info/starnews/pozdravlyayu-pobeditelnica-holostyaka-rasskazala-o-lichnoy-perepiske-s-terenom-10781108.html Ссылка скопирована

Инна Белень и Александр Терен расстались задолго до рождения ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень, Александр Терен

Кратко:

Что написал Терен молодой маме

Как она к этому отнеслась

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно родила своего первого ребенка, обнародовала переписку с "холостяком" Александром Тереном.

Как рассказала она в новом выпуске проекта "Кейс", после рождения первенца она неожиданно получила сообщение от своего бывшего избранника - ветерана Терена. Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" призналась, что он не только поздравил её с рождением ребёнка, но и предложил свою помощь.

видео дня

Кроме того, она добавила, что все эмоциональные перепады между ними сошли на нет.

Инна Белень - победила в "Холостяке" / фото: instagram.com, Інна Белень

"Когда я родила, Саша написал мне: "Поздравляю! Я знаю, как ты этого хотела. Если что-то понадобится, пиши". Я ответила: "Спасибо, и тебе тоже". Все эмоциональные перепады закончились, теперь мы просто как знакомые", - поделилась Белень.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что российскую телеведущую Юлию Высоцкую, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, высмеяли в террористической России.

Ранее также в террористической России начался суд над оголтелым путинистом, актером украинского происхождения Виталием Гогунским.

Вас также может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред