Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Кратко:
- Что написал Терен молодой маме
- Как она к этому отнеслась
Победительница "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно родила своего первого ребенка, обнародовала переписку с "холостяком" Александром Тереном.
Как рассказала она в новом выпуске проекта "Кейс", после рождения первенца она неожиданно получила сообщение от своего бывшего избранника - ветерана Терена. Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" призналась, что он не только поздравил её с рождением ребёнка, но и предложил свою помощь.
Кроме того, она добавила, что все эмоциональные перепады между ними сошли на нет.
"Когда я родила, Саша написал мне: "Поздравляю! Я знаю, как ты этого хотела. Если что-то понадобится, пиши". Я ответила: "Спасибо, и тебе тоже". Все эмоциональные перепады закончились, теперь мы просто как знакомые", - поделилась Белень.
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О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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