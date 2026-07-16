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Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Алена Кюпели
16 июля 2026, 16:50
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После рождения первенца она неожиданно получила сообщение от своего бывшего избранника.
Инна Белень, Александр Терен
Инна Белень и Александр Терен расстались задолго до рождения ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень, Александр Терен

Кратко:

  • Что написал Терен молодой маме
  • Как она к этому отнеслась

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень, которая недавно родила своего первого ребенка, обнародовала переписку с "холостяком" Александром Тереном.

Как рассказала она в новом выпуске проекта "Кейс", после рождения первенца она неожиданно получила сообщение от своего бывшего избранника - ветерана Терена. Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" призналась, что он не только поздравил её с рождением ребёнка, но и предложил свою помощь.

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Кроме того, она добавила, что все эмоциональные перепады между ними сошли на нет.

Інна Белень
Инна Белень - победила в "Холостяке" / фото: instagram.com, Інна Белень

"Когда я родила, Саша написал мне: "Поздравляю! Я знаю, как ты этого хотела. Если что-то понадобится, пиши". Я ответила: "Спасибо, и тебе тоже". Все эмоциональные перепады закончились, теперь мы просто как знакомые", - поделилась Белень.

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