Вещи не отстирываются на 90%: распространённая ошибка при загрузке стиральной машины

Чтобы одежда после стирки была идеально чистой, нужно правильно разложить её в барабане.

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Вещи после стирки будут чище, если знать одно правило / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему перед загрузкой стиральной машины нужно правильно сложить вещи

Как сложить белье, чтобы оно было идеально чистым после стирки

Правильная загрузка стиральной машины напрямую влияет не только на качество стирки, но и на долговечность бытовой техники. Но многие люди допускают одни и те же ошибки, из-за которых одежда хуже очищается от загрязнений.

Однако Главред узнал, что украинский TikTok-блогер, клинктокер Марк Любчик объяснил, как правильно размещать вещи в барабане и от каких привычек стоит избавиться.

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Как правильно загружать стиральную машину

По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок - хаотично запихивать вещи в барабан. Из-за этого одежда не может свободно двигаться во время стирки, что сказывается на результате.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

"Если вы любите просто так запихивать вещи, то я вас поздравляю: ваши вещи не отстирываются на 90%", - отметил он.

Он подчеркнул, что правильная загрузка важна не только для чистоты одежды, но и для самой стиральной машины.

Как складывать одежду перед стиркой

Крупные вещи не стоит просто сминать или скручивать перед загрузкой. Их лучше аккуратно расправить, чтобы они равномерно перемещались внутри барабана.

"Если вы постоянно стираете белье, пледы, лучше всё-таки сложить вещи в так называемую гармошку. И положить её боком в барабан", - рассказал блогер.

Смотрите видео о том, как загружать стиральную машину:

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О персонаже: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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