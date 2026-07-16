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Девушка решила убраться в шкафу и нашла забытую реликвию "с секретом"

Константин Пономарев
16 июля 2026, 13:35
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Разбор вещей после смерти отца обернулся неожиданной находкой. Забытый в шкафу кинжал оказался предметом с богатой историей и семейной ценностью.
Разбирая оставшиеся вещи, девушка обнаружила в глубине шкафа необычный предмет
Разбирая оставшиеся вещи, девушка обнаружила в глубине шкафа необычный предмет / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что десятилетиями скрывалось в шкафу умершего отца
  • Как забытый кинжал оказался семейной реликвией

После неожиданной смерти отца американка по имени Джорджия столкнулась не только с тяжелой утратой, но и с неожиданной находкой. Разбирая оставшиеся вещи, она обнаружила в глубине шкафа предмет, который десятилетиями пролежал завернутым в старое полотенце.

Оказалось, что это был старинный кинжал, история которого удивила даже пользователей интернета. Своей находкой девушка поделилась на популярном форуме Reddit.

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Что десятилетиями было спрятано в шкафу

Джорджия рассказала, что смерть отца стала для нее полной неожиданностью. По ее словам, незадолго до этого он начал избавляться от ненужных вещей, но не успел завершить начатое.

Во время разбора имущества женщина нашла завернутый в полотенце кинжал, который сразу привлек ее внимание. После поиска информации и публикации фотографий на Reddit пользователи предположили, что это йеменская джамбия - традиционный изогнутый кинжал с серебряной отделкой рукояти и ножен.

Во время разбора имущества женщина нашла завернутый в полотенце кинжал
Во время разбора имущества женщина нашла завернутый в полотенце кинжал / Фото: Reddit

По словам участников обсуждения, подобные изделия могли быть изготовлены еще в XIX веке, а некоторые экземпляры передавались внутри семей на протяжении нескольких поколений.

История находки

Джорджия думает, что ее отец приобрел кинжал в начале 1990-х годов, когда почти год работал на нефтегазовом объекте в Саудовской Аравии. По ее словам, тогда туристическая инфраструктура в регионе была развита слабо, поэтому необычные вещи редко попадали к иностранцам.

Мужчина приобрел кинжал в начале 1990-х годов
Мужчина приобрел кинжал в начале 1990-х годов / Фото: Reddit

По рассказам отца, он искал оригинальный сувенир и через знакомых познакомился с человеком, семья которого владела этим кинжалом на протяжении многих лет. Из-за финансовых трудностей владельцы решили расстаться с семейной реликвией.

Детское воспоминание

Джорджия призналась, что помнит этот кинжал с детства. Однако мать считала его слишком опасным для детей, поэтому оружие убрали в дальний угол шкафа, где оно пролежало более тридцати лет и практически было забыто.

После повторного обнаружения женщина решила не продавать находку, даже несмотря на возможную историческую ценность.

"Я не знаю, сколько он стоит, но хочу сохранить его и однажды передать следующим поколениям. Для меня память об отце гораздо ценнее любой стоимости", - рассказала американка.

По ее словам, отец всегда делился с ней своими увлечениями, рассказывал истории о путешествиях и природе, а найденный кинжал стал для семьи не просто старинным предметом, а символом его насыщенной жизни.

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Также стало известно о том, что семья узнала себя на фото в чужом доме. Неожиданная находка быстро стала вирусной в TikTok и вызвала бурное обсуждение в сети.

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Об источнике: Reddit

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