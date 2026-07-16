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Жара становится смертельно опасной: как спасти собаку без кондиционера

Константин Пономарев
16 июля 2026, 12:07
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Главной задачей владельцев является обеспечение постоянной циркуляции воздуха и доступ к прохладным местам в доме.
Жара становится смертельно опасной для собак
Жара становится смертельно опасной для собак / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как охладить собаку без кондиционера в сильную жару
  • Какие ошибки при охлаждении могут навредить питомцу
  • По каким признакам распознать перегрев вовремя

В период сильной жары опасность для собак возникает не только на улице, но и дома. Если в помещении нет кондиционера, питомец может быстро перегреться, особенно при высокой влажности и плохой вентиляции.

Ветеринар рассказала, какие способы действительно помогают охладить собаку, а какие, наоборот, могут ухудшить ее состояние. Об этом пишет Newsweek.

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Что поможет собаке легче перенести жару

По словам Дженнифер Брунс из ветеринарной клиники PetSmart, главной задачей владельцев является обеспечение постоянной циркуляции воздуха и доступ к прохладным местам в доме.

Собаки практически не потеют, поэтому охлаждаются в основном за счет учащенного дыхания. Если воздух в помещении горячий и неподвижный, организму становится значительно сложнее снижать температуру.

Специалист рекомендует:

  • использовать вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха;
  • поставить несколько мисок со свежей водой в разных комнатах;
  • дать питомцу возможность отдыхать на прохладной плитке или деревянном полу;
  • использовать охлаждающие коврики.

Если специального коврика нет, можно слегка смочить прохладной водой участок пола, где собака любит лежать. При этом не стоит заставлять животное находиться именно там и важно следить, чтобы поверхность не стала скользкой.

Какие ошибки делают собаке только хуже

Некоторые популярные способы охлаждения могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.

Собаки практически не потеют, поэтому охлаждаются в основном за счет учащенного дыхания
Собаки практически не потеют, поэтому охлаждаются в основном за счет учащенного дыхания / Фото: скриншот с Youtube

Ветеринар не советует накрывать собаку мокрым полотенцем. Такая ткань ограничивает движение воздуха вокруг тела и может затруднить естественное охлаждение. Вместо этого лучше постелить прохладное влажное полотенце на пол, чтобы питомец сам лег на него при желании.

Также не рекомендуется обливать собаку ледяной водой или погружать в холодную ванну. Резкий перепад температуры способен вызвать стрессовую реакцию организма.

Как понять, что собака перегревается

Ранними признаками перегрева могут быть очень частое дыхание, сильное слюноотделение, затрудненное дыхание, слабость, потеря координации и шаткая походка.

Ветеринар рекомендует использовать охлаждающие коврики
Ветеринар рекомендует использовать охлаждающие коврики / Фото: скриншот с Youtube

При тяжелом тепловом ударе возможны рвота, диарея, потеря сознания и судороги.

Если состояние питомца быстро ухудшается, необходимо немедленно начать охлаждение и как можно скорее обратиться к ветеринару. Тепловой удар развивается стремительно и может представлять угрозу для жизни.

Чем занять собаку, если на улице слишком жарко

Во время экстремальной жары длительные прогулки лучше заменить спокойными занятиями дома.

Для умственной нагрузки ветеринар советует использовать игрушки с замороженным лакомством и пищевые головоломки.

Если есть возможность, можно ненадолго посетить прохладные помещения, куда допускают животных, чтобы питомец сменил обстановку и получил новые впечатления без риска перегрева.

Ранее Главред писал о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Также сообщалось о том, что рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра. Мужчина помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд.

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Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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