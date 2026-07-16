Метеорит, пробивший дом, оказался "капсулой времени" с внеземными следами

Космический камень помог обнаружить следы древней воды и редкие органические вещества, сохранившиеся со времен ранней Солнечной системы.

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Метеорит попал в жилой дом / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, instagram.com/weekendtraveler195

Вы узнаете:

Что скрывал метеорит, пробивший крышу дома

Что необычного нашли внутри космического камня

Как находка помогла заглянуть в прошлое Солнечной системы

Космический камень, который два года назад пробил крышу жилого дома в Нью-Джерси (США), оказался редким метеоритом с органическими соединениями и признаками древней воды. Ученые считают, что находка поможет лучше понять, какой была Солнечная система миллиарды лет назад.

Метеорит весом более 1 килограмма упал на дом в городе Хиллсборо, штат Нью-Джерси, 16 июля 2024 года. Перед этим жители нескольких американских штатов (Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Род-Айленда и Пенсильвании) заметили яркий огненный шар в небе. Об этом пишет CNN.

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Космический объект двигался со скоростью около 32 тысяч миль в час (примерно 14,4 километра в секунду) и вызвал звуковой удар, который услышали жители региона. В атмосфере метеорит раскололся, а его обломки начали падать на территорию штата.

Метеорит пробил крышу спальни

Единственный найденный крупный фрагмент оказался внутри жилого дома. Он пробил потолок главной спальни, но никто из жильцов не пострадал.

Домовладельцы сразу поняли, что находка может иметь научную ценность. Они собрали черные осколки и пыль с кровати и ковра, используя перчатки, алюминиевую фольгу и стеклянные контейнеры. Кроме того, они быстро отремонтировали крышу до начала дождя, что помогло сохранить метеорит в практически первозданном состоянии.

Метеорит пробил крышу спальни / Фото: SETI Institute

По словам ученых, это сыграло важную роль, ведь метеорит оказался очень пористым и мог быстро впитывать влагу из окружающей среды.

В метеорите нашли редкие следы внеземного происхождения

Исследование показало, что метеорит Хиллсборо относится к редкому типу углеродистых хондритов CM½. Такие космические тела считаются одними из самых древних объектов, сохранившихся с момента формирования Солнечной системы.

В метеорите нашли редкие следы внеземного происхождения / Фото: SETI Institute

Во время анализа ученые обнаружили сложный набор аминокислот - веществ, которые являются строительными блоками белков. Многие из найденных соединений редко встречаются на Земле или вовсе отсутствуют в земной природе.

"Большинство аминокислот, обнаруженных в Хиллсборо, имеют внеземное происхождение", - отметили Питер Дженнискенс, старший научный сотрудник Института SETI и соавтор исследования доктор Дэнни Главин.

Кроме того, в составе метеорита нашли органический углерод и минералы, связанные с воздействием воды.

Находка раскрыла тайны древнего астероида

Ученые считают, что метеорит Хиллсборо когда-то был частью более крупного астероида, находившегося во внутренней части пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Миллионы лет назад из-за столкновений этот объект разрушился, а один из фрагментов начал движение по орбите, которая в итоге привела его к Земле.

Метеорит может помочь понять происхождение жизни на Земле

Ученые считают, что подобные метеориты могли сыграть важную роль в появлении жизни на нашей планете. Миллиарды лет назад они могли доставлять на Землю органические молекулы, необходимые для формирования первых живых организмов.

Исследователи продолжают изучать образцы метеорита Хиллсборо и сравнивают их с материалами, доставленными на Землю в рамках космических миссий NASA.

Ранее Главред писал о том, что следы жизни на Марсе могут быть совсем рядом. Недавние исследования выявили обширные залежи глины вокруг предполагаемого места посадки.

Также сообщалось о том, что ученые раскрыли, сколько людей планета сможет выдержать. Прирост населения постепенно замедлился, а возможности Земли обеспечивать человечество необходимыми ресурсами стали все сильнее ограничиваться.

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Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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