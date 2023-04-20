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Падение метеорита в Киеве: стало известно, почему небо стало зеленым

Мария Тупик
20 апреля 2023, 14:34 обновлено 20 апреля, 14:58
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В космическом агентстве отмечают, что ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды.
Метеорит в Киеве
Метеорит в Киеве / скриншот

19 апреля вечером в небе над Киевом был замечен неизвестный космический объект, вспыхнувший над городом.

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины, скорее всего это был метеорит.

"Вероятнее всего, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - говорится в сообщении.

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В космическом агентстве отмечают, что ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды.

Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при взрыве осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

Что такое Лириды

Лириды - это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак - яркие вспышки, или так называемые "огненные шары"

Метеорный поток Лириды - что известно

Метеоритный поток - один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали в Китае в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

19 апреля над Киевом заметили вспышку
19 апреля над Киевом заметили вспышку / скриншот

Взрыв в Киеве 19 апреля

Вечером 19 апреля жители Киева увидели зеленую вспышку в небе, а потом прозвучал звук взрыва. Через несколько минут была объявлена воздушная тревога.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, это явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

"Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - сообщил он.

В Главном центре специального контроля Государственного комического агентства Украины сообщили, что 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие.

Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. По данным центра, событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Распространенная информация о том, что над Киевом мог войти в атмосферу спутник NASA, не подтвердилась.

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