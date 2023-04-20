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Это был не спутник и не ПВО: в КГВА прокомментировали яркую вспышку над Киевом 19 апреля

Анна Ярославская
20 апреля 2023, 09:58 обновлено 20 апреля, 10:12
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Что именно горожане видели в небе над столицей – должны выяснить специалисты.
19 апреля над Киевом заметили вспышку
19 апреля над Киевом заметили яркую вспышку / скриншот ​

Вспышка над Киевом поздно вечером 19 апреля, которую видели многие жители города, не связана с ракетными ударами и падением спутника NASA. Что именно это было – должны выяснить специалисты. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе было зафиксировано падение неизвестного воздушного объекта. После проверки и уточнения информация о вероятном применении вражеских летательных аппаратов или воздушного удара ракетным вооружением не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Но очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита. Эта информация была предварительной.

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"На тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было. Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника. Сейчас, после официального заявления NASA, мы можем дать уточненную информацию – это не был их спутник. Что именно это было – должны выяснить только специалисты", - сказал Попко.

Он также добавил, что вспышка не была связана ни с ракетным обстрелом, ни с работой противовоздушной обороны.

Странная вспышка в небе и взрыв в Киеве

Около 22:00 вечером 19 апреля жители Киева увидели зеленую вспышку в небе, а потом прозвучал звук взрыва. Через несколько минут была объявлена воздушная тревога.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, это явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

"Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - сообщил он.

19 апреля над Киевом заметили вспышку
Вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля / скриншот

Позже в Воздушных салах сообщили, что, по предварительной информации вспышки над Киевом около 22:30 связаны с падением спутника/метеорита. Информация уточняется.

Представитель Управления коммуникаций NASA Роб Маргетта опроверг информацию о падении спутника в Киеве. По его словам, спутник RHESSI все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки в киевском небе.

Тем временем в Главном центре специального контроля сообщили, что 19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины было зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется.

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