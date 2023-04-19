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"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревога

Мария Тупик
19 апреля 2023, 22:20 обновлено 19 апреля, 23:08
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После мощных взрывов в Киеве была объявлена воздушная тревога. В ОП отреагировали на взрыв.
Взрыв в Киеве
Взрыв в Киеве / УНИАН, скриншот

В Киеве ночью, 19 апреля, местные жители сообщают о звуках, подобных взрывам и яркому зареву в небе.

Как сообщают жители столицы и Киевской области, в небе было зарево зеленого цвета.

Вспышка в небе

Отметим, Telegram Киевской областной государственной администрации сообщает, что в небе над Киевской областью обнаружили воздушную цель.

видео дня

"Жители Киевской области! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины - ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", - говорится в сообщении.

Взрыв в Киеве
Зеленое небо в Киеве

После взрыва в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

По состоянию на 22.20 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Также она объявлена уже несколько месяцев во временно оккупированном Крыму и Луганской области.

Карта тревоги

Что за взрыв был в Киеве

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на взрыв в Киеве.

Ермак призвал ожидать официальной информации от Воздушных сил.

Ермак

Взрывы в Киеве

Напомним, 28 марта, российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе типа Shahed. Все вражеские БПЛА были сбиты. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе, спровоцировав пожар.

27 марта в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирена звучала в том числе и в столице. Прогремели несколько взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице были взрывы в Оболонском и Святошинском районах. В Святошинском районе загорелось помещение магазина.

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