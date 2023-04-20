УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицей

Анна Ярославская
20 апреля 2023, 06:47 обновлено 20 апреля, 07:01
39
Спутник RHESSI все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки в киевском небе.

Вспышка в небе над Киевом
Вспышка в небе над Киевом 19 апреля напугала жителей / Фото NASA, скриншот

Вспышка над Киевом поздно вечером 19 апреля не была падением спутника RHESSI. Об этом заявили в американском космическом агентстве NASA.

В атмосферу действительно должен был входить этот аппарат, однако траектория его падения несопоставима с координатами Киева и Украины в целом. Более того, вход в тот день не был осуществлен, сообщает ВВС.

видео дня

"Спутник все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки и вернется в атмосферу Земли ночью", – сказал представитель Управления коммуникаций NASA Роб Маргетта.

Он подчеркнул, что NASA и министерство обороны США продолжают отслеживать RHESSI.

Отметим, космический аппарат RHESSI, используемый для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.

Странная вспышка в небе и взрыв в Киеве

Около 22:00 вечером 19 апреля жители Киева увидели зеленую вспышку в небе, а потом прозвучал звук взрыва. Через несколько минут была объявлена воздушная тревога.

Вспышка в небе над Киевом 19 апреля
Вспышка в небе над Киевом 19 апреля / скриншот

Позже глава Офиса президента написал в Telegram, что в столице работает ПВО, но потом удалили сообщение и призвал ждать комментария от Воздушных сил Украины.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, это явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

"Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - сообщил он.

Позже в Воздушных салах сообщили, что, по предварительной информации вспышки над Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита. Информация уточняется.

Другие новости:

новости Киева ПВО NASA новости Украины взрыв
Реклама

Главное за день

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицей

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицей

06:47 Украина
Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

23:42 Украина
Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - Данилов

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - Данилов

23:18 Политика
Все главные новости

Последние новости

06:47

Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицей

06:29

Когда мы достанем своими ракетами до московских болотмнение

03:43

5 необычных вещей, которые нельзя взять с собой в космос

03:20

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

03:15

"Уехала с концами": скандальный блогер рассказал, куда исчезла Надежда Мейхер

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:45

Как варить замороженные хинкали: пошаговая инструкция, чтобы блюдо получилось идеальным

02:00

"Россию атакуют 1000 дронов": эксперт объяснил, почему ВСУ держат в страхе пропаганду КремляВидео

01:30

"Шел в ад и возвращался с улыбкой": под Угледаром погиб замкомандира взвода 72-й ОМБр Олег Койляк

00:51

Начальница уволила женщину из-за плохого самочувствия: месть развалила ее бизнес

Реклама
00:51

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

00:09

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

19 апреля, среда
23:42

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASAВидео

23:25

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - ДаниловВидео

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

21:25

Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее времяВидео

21:10

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает СШАВидео

Реклама
20:58

"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиянВидео

20:51

"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в АвдеевкеВидео

20:05

"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концертеВидео

19:46

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:33

"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с КаменскихВидео

19:29

Виталий Портников. Россия вынуждена воевать хламомВидеоблоги

19:23

Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

19:20

Сиди, россиянин, сопи в две дырочки и помалкиваймнение

18:55

"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный экспертВидео

18:33

Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптикВидео

18:13

Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

17:59

"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал ПутинаВидео

17:49

"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в БахмутеВидео

17:41

"Хвастаюсь": 49-летняя Королёва показала себя в купальнике после побега из РоссииВидео

17:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

17:16

Зачем в кармане носить имбирь: деньги домой потекут рекой

17:10

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

17:09

Еще 2 года войны: министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

17:08

"Все это сейчас происходит": Маляр - о контрнаступлении ВСУВидео

16:47

30 тысяч гривен военным: в Генштабе сделали важное заявлениеВидео

Реклама
16:46

Худая Гросу вывалила пишный бюст на фоне американских гор

16:42

7 способов избавиться от личинок майского жука и спасти урожай картошки

16:41

Он еще пригодится: почему не нельзя выливать рассол из огурцовВидео

16:01

Газоводы и цепочки поставок: полковник запаса СБУ назвал слабые места РФ для ударов ВСУВидео

15:54

Какие знаки Зодиака встретят свою любовь в 2023 году: троим повезет уже в мае

15:50

Вырос лишний орган: у 9-летнего школьника нашли редчайшее заболевание

15:34

Он больной: Роднянский охарактеризовал Корчевникова

15:15

Не лучший вариант для женщин в возрасте: 4 оттенка волос, которые сильно старят женщинВидео

15:08

"Показывать нечего, в Кремле боятся": эксперт объяснил, почему в РФ массово отменяют парады к 9 маяВидео

14:59

Бывшая жена Остапчука отреагировала на его новые отношенияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять