Яркая вспышка в небе над Киевом остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицей

Спутник RHESSI все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки в киевском небе.

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Вспышка в небе над Киевом 19 апреля напугала жителей / Фото NASA, скриншот

Вспышка над Киевом поздно вечером 19 апреля не была падением спутника RHESSI. Об этом заявили в американском космическом агентстве NASA.

В атмосферу действительно должен был входить этот аппарат, однако траектория его падения несопоставима с координатами Киева и Украины в целом. Более того, вход в тот день не был осуществлен, сообщает ВВС.

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"Спутник все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки и вернется в атмосферу Земли ночью", – сказал представитель Управления коммуникаций NASA Роб Маргетта.

Он подчеркнул, что NASA и министерство обороны США продолжают отслеживать RHESSI.

Отметим, космический аппарат RHESSI, используемый для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.

Странная вспышка в небе и взрыв в Киеве

Около 22:00 вечером 19 апреля жители Киева увидели зеленую вспышку в небе, а потом прозвучал звук взрыва. Через несколько минут была объявлена воздушная тревога.

Вспышка в небе над Киевом 19 апреля / скриншот

Позже глава Офиса президента написал в Telegram, что в столице работает ПВО, но потом удалили сообщение и призвал ждать комментария от Воздушных сил Украины.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что яркое свечение воздушного объекта, по предварительной информации, это явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

"Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - сообщил он.

Позже в Воздушных салах сообщили, что, по предварительной информации вспышки над Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита. Информация уточняется.

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