УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

Мария Тупик
19 апреля 2023, 23:42 обновлено 19 апреля, 23:52
69
Накануне в NASA анонсировали, что этой ночью в атмосфере Земли должен сгореть спутник.
НЛО в Киеве
Взрыв в Киеве / скриншот, коллаж Главред

Жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

В Telegram-каналах стремительно распространилось видео, как над Киевом и областью ярко вспыхивает неизвестный объект.

Накануне в NASA анонсировали, что этой ночью в атмосфере Земли должен сгореть спутник. Вероятно, именно это и было причиной вспышки.

видео дня

Такую информацию подтвердили и в Киевской городской военной администрации.

"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, украинские силы противовоздушной обороны в работу не вступали.

Взрыв в Киеве

При этом в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника, сообщил представитель командования Воздушных сил Игнат.

Зарево в Киеве

Взрыв в Киеве 19 апреля

Жители Киева и области вечером в среду, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку.

В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что нужно дождаться официально информации.

Читайте также:

NASA взрыв
Реклама

Главное за день

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

23:42 Украина
"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревога

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревога

22:20 Украина
Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает США

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает США

21:10 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:42

Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

23:25

Зачем 21 апреля пили воду из источника: приметы и что нельзя делатьВидео

23:18

Поездка Путина в Украину оказалась фейком, это был его двойник - ДаниловВидео

22:27

Избиение военного на Волыни: 22-летний подозреваемый проходит по делу о смертельной аварии

22:20

О чем может рассказать кошачий хвост: 4 причины пристальней следить за питомцемВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:20

"Небо стало зеленым": в Киеве случился мощный взрыв, срочно объявлена тревогаВидео

21:39

Не успел вернуться: Алла Пугачева выгоняет Максима ГалкинаВидео

21:25

Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее времяВидео

21:10

Украина получит мощную военную помощь на 325 миллионов: что передает СШАВидео

Реклама
20:58

"Петушки закукарекали": Алиев ярко поставил на место обнаглевших россиянВидео

20:51

"Зеленский был в полуокружении": аналитики установили точное место пребывания президента в АвдеевкеВидео

20:05

"Кошмар, что с ним стало, чучело": Киркоров огорошил россиян дикими танцами на своем концертеВидео

19:46

"Большое" наступление россиян окончательно провалилось, Путин с этим смирился - эксперт

19:33

"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с КаменскихВидео

19:29

Виталий Портников. Россия вынуждена воевать хламомВидеоблоги

19:23

Бил ногами в голову и сломал нос: на Волыни офицер набросился на военного, у него отказали ноги

19:20

Сиди, россиянин, сопи в две дырочки и помалкиваймнение

18:55

"Панцири не спасут": в Москву от ВСУ может долететь все что угодно - военный экспертВидео

18:33

Украину подморозит новый циклон: в страну мчит последнее похолодание - синоптикВидео

18:13

Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз и показала ребенка

Реклама
17:59

"Россия бросает свою армию в "мясные атаки": военный эксперт указал на провал ПутинаВидео

17:49

"Враг концентрирует наибольшее количество сил": Сырский рассказал о динамичных боях в БахмутеВидео

17:41

"Хвастаюсь": 49-летняя Королёва показала себя в купальнике после побега из РоссииВидео

17:30

Как коптить сало в домашних условиях: хитрая уловка, о которой мало кто догадывается

17:16

Зачем в кармане носить имбирь: деньги домой потекут рекой

17:10

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

17:09

Еще 2 года войны: министр обороны Британии дал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

17:08

"Все это сейчас происходит": Маляр - о контрнаступлении ВСУВидео

16:47

30 тысяч гривен военным: в Генштабе сделали важное заявлениеВидео

16:46

Худая Гросу вывалила пишный бюст на фоне американских гор

16:42

7 способов избавиться от личинок майского жука и спасти урожай картошки

16:41

Он еще пригодится: почему не нельзя выливать рассол из огурцовВидео

16:21

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

16:04

Драгоценная вещь: зачем люди тоннами собирают пластиковые крышки от бутылок и используют повторноВидео

16:01

Газоводы и цепочки поставок: полковник запаса СБУ назвал слабые места РФ для ударов ВСУВидео

15:54

Какие знаки Зодиака встретят свою любовь в 2023 году: троим повезет уже в мае

15:50

Вырос лишний орган: у 9-летнего школьника нашли редчайшее заболевание

15:34

Он больной: Роднянский охарактеризовал Корчевникова

15:15

Не лучший вариант для женщин в возрасте: 4 оттенка волос, которые сильно старят женщинВидео

15:08

"Показывать нечего, в Кремле боятся": эксперт объяснил, почему в РФ массово отменяют парады к 9 маяВидео

Реклама
15:03

Его знают только единицы: царский рецепт изумительной закуски из сала за 100 гривенВидео

14:59

Бывшая жена Остапчука отреагировала на его новые отношенияВидео

14:57

Фанатки в очередь: солист Imagine Dragons развелся с женойВидео

14:56

Как очистить сгоревший эмалированный чайник: 2 проверенных способа

14:51

Китай одобрил идею Макрона по переговорам Украины с РоссиейВидео

14:38

Favbet и ФК "Металлист передали внедорожник батальону "Дике Поле" реклама

14:28

Небо становится более безопасным: в Украину прибыли ЗРК Patriot - РезниковВидео

14:25

Как узнать самый большой человеческий страх по знаку зодиака: для каждого свой ответВидео

14:20

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

14:02

"Мол исчез/убежал/умер": у Винника прокомментировали слух про кошмарную болезнь певцаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять