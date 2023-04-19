Взрыв в Киеве: на Землю упал космический спутник NASA

Жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.
В Telegram-каналах стремительно распространилось видео, как над Киевом и областью ярко вспыхивает неизвестный объект.
Накануне в NASA анонсировали, что этой ночью в атмосфере Земли должен сгореть спутник. Вероятно, именно это и было причиной вспышки.
Такую информацию подтвердили и в Киевской городской военной администрации.
"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков - была объявлена воздушная тревога", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.
По его словам, украинские силы противовоздушной обороны в работу не вступали.
При этом в Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника, сообщил представитель командования Воздушных сил Игнат.
Взрыв в Киеве 19 апреля
Жители Киева и области вечером в среду, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку.
В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что нужно дождаться официально информации.
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