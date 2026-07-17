Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

Вы узнаете:
- Где лучше всего клеить цветочные обои
- Какие цвета выглядят современно
- Какие принты уже считаются устаревшими
Цветочные обои вновь оказались среди главных трендов в оформлении жилья, однако современный подход к их использованию существенно отличается от дизайнерских решений прошлых десятилетий.
Сегодня растительные мотивы применяют не для оформления всех стен, а в качестве стильного акцента, который помогает придать интерьеру характер и уют.
Главред решил выяснить, почему цветочные обои вновь набирают популярность и как правильно интегрировать их в интерьер, чтобы дом выглядел современно.
Дизайнеры Livingetc советуют использовать цветочные узоры дозированно, чтобы пространство оставалось гармоничным и не выглядело перегруженным. Такой подход соответствует современным тенденциям в дизайне, где предпочтение отдается продуманным акцентам и естественным цветам.
Где лучше всего использовать цветочные обои
По словам экспертов, в современных интерьерах цветочные обои чаще всего используют только на одной стене. Такой прием позволяет создать выразительный акцент и в то же время сохранить ощущение пространства. Лучше всего растительные мотивы смотрятся за изголовьем кровати, возле дивана в гостиной, в зоне обеденного стола или в компактной прихожей.
Специалисты отмечают, что отделка всех стен ярким цветочным рисунком может сделать комнату визуально меньше и тяжелее для восприятия. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют соблюдать баланс между декоративностью и функциональностью.
Какие цвета выбирать для современного интерьера
Особое внимание эксперты советуют уделить цветовой гамме. Чтобы интерьер не ассоциировался с устаревшими решениями, стоит отказаться от слишком ярких цветочных принтов на блестящих поверхностях. Вместо этого актуальными остаются натуральные и приглушенные оттенки, среди которых зеленый, молочный, графитовый, песочный, терракотовый и темно-синий.
Не менее важен выбор самого рисунка. Дизайнеры отмечают, что мелкие повторяющиеся цветы часто вызывают ассоциации со старыми интерьерами. Зато современно смотрятся крупные цветочные композиции, ботанические мотивы, изображения листьев и ветвей, а также акварельные узоры.
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Об источнике: Livingetc
Livingetc - это авторитетное британское СМИ о современном дизайне интерьеров, основанное в 1998 году и базирующееся в Лондоне. Издание входит в медиагруппу Future plc и специализируется на освещении трендов в сфере жилого дизайна, архитектуры и декора.
Платформа объединяет печатный журнал и цифровой ресурс, где публикуются новости рынка интерьера, аналитика, советы дизайнеров и обзоры современных тенденций. Livingetc ориентируется на аудиторию, интересующуюся стильными и функциональными решениями для дома, и активно привлекает экспертов отрасли для создания контента.
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