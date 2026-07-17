Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

Дизайнеры рассказали, как использовать обои с цветочным рисунком и не превратить дом в пережиток прошлого.

https://glavred.info/dim/oboi-iz-proshlogo-snova-pokoryayut-interery-dizaynery-rasskazali-gde-ih-kleit-10781192.html Ссылка скопирована

Почему обои с цветочным принтом снова в тренде и где они смотрятся лучше всего / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где лучше всего клеить цветочные обои

Какие цвета выглядят современно

Какие принты уже считаются устаревшими

Цветочные обои вновь оказались среди главных трендов в оформлении жилья, однако современный подход к их использованию существенно отличается от дизайнерских решений прошлых десятилетий.

Сегодня растительные мотивы применяют не для оформления всех стен, а в качестве стильного акцента, который помогает придать интерьеру характер и уют.

видео дня

Главред решил выяснить, почему цветочные обои вновь набирают популярность и как правильно интегрировать их в интерьер, чтобы дом выглядел современно.

Дизайнеры Livingetc советуют использовать цветочные узоры дозированно, чтобы пространство оставалось гармоничным и не выглядело перегруженным. Такой подход соответствует современным тенденциям в дизайне, где предпочтение отдается продуманным акцентам и естественным цветам.

Где лучше всего использовать цветочные обои

По словам экспертов, в современных интерьерах цветочные обои чаще всего используют только на одной стене. Такой прием позволяет создать выразительный акцент и в то же время сохранить ощущение пространства. Лучше всего растительные мотивы смотрятся за изголовьем кровати, возле дивана в гостиной, в зоне обеденного стола или в компактной прихожей.

Специалисты отмечают, что отделка всех стен ярким цветочным рисунком может сделать комнату визуально меньше и тяжелее для восприятия. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют соблюдать баланс между декоративностью и функциональностью.

Какие цвета выбирать для современного интерьера

Особое внимание эксперты советуют уделить цветовой гамме. Чтобы интерьер не ассоциировался с устаревшими решениями, стоит отказаться от слишком ярких цветочных принтов на блестящих поверхностях. Вместо этого актуальными остаются натуральные и приглушенные оттенки, среди которых зеленый, молочный, графитовый, песочный, терракотовый и темно-синий.

Не менее важен выбор самого рисунка. Дизайнеры отмечают, что мелкие повторяющиеся цветы часто вызывают ассоциации со старыми интерьерами. Зато современно смотрятся крупные цветочные композиции, ботанические мотивы, изображения листьев и ветвей, а также акварельные узоры.

Читайте также:

Об источнике: Livingetc Livingetc - это авторитетное британское СМИ о современном дизайне интерьеров, основанное в 1998 году и базирующееся в Лондоне. Издание входит в медиагруппу Future plc и специализируется на освещении трендов в сфере жилого дизайна, архитектуры и декора. Платформа объединяет печатный журнал и цифровой ресурс, где публикуются новости рынка интерьера, аналитика, советы дизайнеров и обзоры современных тенденций. Livingetc ориентируется на аудиторию, интересующуюся стильными и функциональными решениями для дома, и активно привлекает экспертов отрасли для создания контента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред