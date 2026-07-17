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Гуляла в парке с детьми: российская ракета убила женщину в Одессе

Анна Ярославская
17 июля 2026, 06:46
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Дети выжили и получают необходимую помощь.
Последствия атаки на Одессу
Обстрел Одессы - удар по жилому кварталу привел к жертвам и раненым / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • РФ ударила ракетой по жилому кварталу Одессы
  • Погибли два человека, пострадали не менее семи
  • Среди пострадавших есть дети, поврежден жилой дом

Вечером 16 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. Погибли два человека. Среди пострадавших - дети. О последствиях атаки рассказали в пресс-службе ГосЧС.

Оккупанты ударили по по жилому кварталу Одессы. Поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили.

видео дня

Погибли два человека, по меньшей мере семь человек - пострадали.

"Среди погибших – женщина, которая во время атаки гуляла в парке с детьми. Дети выжили, им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара по Одессе:

Скриншот

Глава Одесской городской администрации Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 07:00 и ночью продолжается ликвидация последствий вчерашней ракетной атаки по Хаджибейскому району.

"В результате попадания в жилой дом погибли два мирных жителя. Соболезнования родным и близким. Еще восемь человек получили ранения", - написал он.

Повреждены 11 жилых домов.

На месте работают коммунальные службы и благотворители.

Как писал Главред, в четверг вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении скоростных целей к городу. Вскоре после объявления воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате российской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и возникли пожары.

Замначальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко сообщил, что в результате удара погибли два человека. Еще восемь - получили ранения, среди пострадавших - двое детей.

  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA

Атаки РФ на Одессу - новости

Как писал Главред, вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что обошлось без пострадавших. Взрывной волной были повреждены и выбиты окна.

Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.

В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей.

15 июля мониторы предупреждали, что оккупанты готовят новый ракетный удар по Украине. Наибольшая угроза в случае применения авиации сохраняется для Одессы и других южных регионов Украины.

Утром 16 июля в Одессе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении города. Были повреждены учебные заведения.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Почему тревога из-за баллистики звучит уже после удара: ответ эксперта

Советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") объяснил, что Украина получает информацию о запусках баллистических ракет от партнеров, главным образом благодаря спутниковому наблюдению.

Проблема в том, что ракета долетает до Киева всего за 2–4 минуты. За это время нужно получить данные, обработать их и объявить тревогу. Любой технический сбой может привести к задержке оповещения.

При этом бывают и ложные тревоги: спутники фиксируют подготовку к запуску, но сама ракета может так и не стартовать.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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