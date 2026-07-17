Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали дети

Анна Косик
17 июля 2026, 10:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россияне применили ночью более 130 воздушных целей.
Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали дети
Президент сообщил о последствиях ночных обстрелов РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области

Что сообщил Зеленский:

  • Ночью в результате удара РФ в Одессе погибли два человека, пострадали дети
  • Враг обстреливал Сумскую область КАБами
  • Украина рассчитывает на усиление помощи от партнеров ради сохранения жизней

В результате ракетного удара страны-агрессора России по жилому дому в Одессе вечером 16 июля погибли два человека. Еще пять человек получили ранения, среди них трое детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, РФ также ночью 17 июля применила пятнадцать КАБ по Сумской области. В Сумах ранен человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека.

видео дня

"Под обстрелами оказались и другие наши регионы. В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, ещё пятеро ранены. В Харьковской области в результате обстрела трое раненых. В Черниговской области ранен один человек. Под обстрелами оказались также Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области. Всего в течение ночи враг выпустил по Украине более 130 ударных дронов и 8 ракет", - подытожил глава государства.

  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция
  • Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026
    Последствия ракетного удара по Одессе 16 июля 2026 Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA, Нацполиция

Зеленский подчеркнул, что сейчас важно, чтобы каждое государственное учреждение, все, кто задействован в переговорах с партнерами по вопросам поддержки обороны и устойчивости Украины, действовали максимально оперативно и эффективно.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Украине нужно ускорять выполнение всего, о чём договорились на уровне лидеров. Каждый оборонный пакет сейчас содержит конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни в Украине.

Какие города Украины могут стать новыми целями для FPV-дронов РФ

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска начали применять FPV-дроны для нанесения ударов значительно глубже линии фронта. Поэтому не исключено, что под ударом могут оказаться Киев, Днепр и другие крупные города.

В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV ещё отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной. Однако Жданов отметил, что для массового использования таких комплексов необходимо серийное производство и подготовка операторов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 16 июля оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Одессы. Повреждены трехэтажный жилой дом и автомобили.

Ранее сообщалось, что июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. Такой вывод основан на данных Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, которая фиксирует последствия российских атак.

Накануне стало известно, что Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

Больше новостей:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Одесса Сумы Владимир Зеленский Сумская область новости Украины новости Одессы новости Сум ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

11:33Синоптик
Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали дети

Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали дети

10:26Украина
Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

10:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Последние новости

11:33

Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

11:30

Как вырастить абрикос из косточки: опытная садовница поделилась секретомВидео

11:10

День больших возможностей: пять знаков зодиака окажутся на вершине

10:56

Коляденко впервые рассказал о тайной свадьбе сына: "Плакал от счастья"

10:44

Листья растений покрываются дырками: кто на самом деле незаметно уничтожает сад

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
10:26

Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали детиФото

10:05

Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

09:55

"Удаляют часть кишечника": Камалия сообщила о тяжелой болезни

09:52

Летняя запеканка на ужин: рецепт вкусного блюда менее чем через час

Реклама
09:31

Россияне умоляют магов "притянуть" бензин в баки на фоне кризиса — разведка

09:13

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

08:57

Киркоров обновил свой рот: фото "до" и "после"

08:56

Флот из суперъяхт российских олигархов окружил судно Путина в Турции: что происходит

08:17

Гороскоп на завтра, 18 июля: Близнецам — успех, Козерогам — прибыль

07:34

Дроны атаковали Керчь всю ночь, вспыхнули крупные пожары: что известноФото

06:46

Гуляла в парке с детьми: российская ракета убила женщину в ОдессеФотоВидео

05:33

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

04:27

Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

03:30

Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожайВидео

Реклама
03:02

"Российская армия начнёт разваливаться": какой сценарий для РФ запустит потеря КрымаВидео

02:04

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

01:04

Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

16 июля, четверг
23:20

Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова — СМИ

23:03

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших детиФото

22:47

Усики показали романтическую прогулку в Нью-Йорке

22:46

Морковь будет ровной и большой: огородник рассказал чем подкормить ее в июлеВидео

22:32

Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения

21:52

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:33

Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответВидео

20:58

В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь

20:23

Огурцы в Украине массово атакуют опасные вредители: как спасти урожай без химииВидео

20:01

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июлеВидео

19:36

"Он начинает бояться": стало известно, почему Путин резко увеличил личную охрануВидео

19:10

Почему Путин готовит масштабную мобилизацию: Эйдман назвал провал Кремлямнение

18:55

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины - кто он

18:44

Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:28

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:15

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

18:03

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Реклама
17:49

Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слащеВидео

17:23

Боюсь измены: воин-актер Ращук сделал неожиданное признание

17:16

Заряжены на успех: рожденные в конкретные четыре месяца чаще других достигают целей

17:14

Бомбардировщик Су-24М взорвали перед вылетом: подробности операции НГУВидео

17:04

О пыли можно забыть: чем обработать деревянный пол летом для блеска

17:00

Эйдман: почему отставка Фёдорова стала для Украины проверкой на демократиюмнение

16:50

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

16:42

Взрыв в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонного предприятия

16:12

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Весам — недоразумения, Водолеям — прибыль

16:11

Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять