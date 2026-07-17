Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали дети

Россияне применили ночью более 130 воздушных целей.

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Президент сообщил о последствиях ночных обстрелов РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области

Что сообщил Зеленский:

Ночью в результате удара РФ в Одессе погибли два человека, пострадали дети

Враг обстреливал Сумскую область КАБами

Украина рассчитывает на усиление помощи от партнеров ради сохранения жизней

В результате ракетного удара страны-агрессора России по жилому дому в Одессе вечером 16 июля погибли два человека. Еще пять человек получили ранения, среди них трое детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, РФ также ночью 17 июля применила пятнадцать КАБ по Сумской области. В Сумах ранен человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности библиотека.

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"Под обстрелами оказались и другие наши регионы. В Запорожской области в результате авиаудара погибли два человека, ещё пятеро ранены. В Харьковской области в результате обстрела трое раненых. В Черниговской области ранен один человек. Под обстрелами оказались также Херсонская, Донецкая и Днепропетровская области. Всего в течение ночи враг выпустил по Украине более 130 ударных дронов и 8 ракет", - подытожил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас важно, чтобы каждое государственное учреждение, все, кто задействован в переговорах с партнерами по вопросам поддержки обороны и устойчивости Украины, действовали максимально оперативно и эффективно.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Украине нужно ускорять выполнение всего, о чём договорились на уровне лидеров. Каждый оборонный пакет сейчас содержит конкретные средства, которые ежедневно защищают жизни в Украине.

Какие города Украины могут стать новыми целями для FPV-дронов РФ

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска начали применять FPV-дроны для нанесения ударов значительно глубже линии фронта. Поэтому не исключено, что под ударом могут оказаться Киев, Днепр и другие крупные города.

В принципе, они могут долететь даже до Киева. Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на расстоянии 200 километров, а FPV ещё отлетает от него на 10–20 километров, то глубина поражения получается очень значительной. Однако Жданов отметил, что для массового использования таких комплексов необходимо серийное производство и подготовка операторов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что вечером 16 июля оккупанты нанесли удар по жилому кварталу Одессы. Повреждены трехэтажный жилой дом и автомобили.

Ранее сообщалось, что июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей Украины с апреля 2022 года. Такой вывод основан на данных Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине, которая фиксирует последствия российских атак.

Накануне стало известно, что Россия продолжает атаковать Киев дронами и ракетами. Враг пытается адаптировать свои удары по столице, чтобы заставить украинцев покинуть город.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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