Листья растений покрываются дырками: кто на самом деле незаметно уничтожает сад

Причиной появления отверстий на листьях могут быть грибковые или бактериальные болезни, а также нашествие вредителей.

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За безобидными дырками на листьях часто маскируется опасный грибок / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Кто прогрызает дыры в листьях садовых культур на грядках

Как надежно уберечь свой урожай от слизней и нашествия жуков

Как обычная сода спасает посадки от опасных грибковых инфекций

Если на листьях садовых растений внезапно появились дырки, это не только портит их внешний вид, но и может свидетельствовать о проблемах, которые способны ослабить растение. Чаще всего повреждения листьев вызывают гусеницы, слизни, насекомые-вредители, дикие животные и грибковые заболевания.

Главред выяснил, какой вредитель оставляет дырки на листьях и что делать, чтобы защитить посадки.

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Дырки на листьях из-за гусениц

Гусеницы - это личинки бабочек и мотыльков. Многие из них активно питаются листьями растений. Обычно они не прогрызают отдельные отверстия, а объедают края листьев или полностью съедают листовую пластину, оставляя только черешки и жилки. Некоторые виды, например капустные черви, способны нанести серьезный ущерб овощным грядкам, а непарный шелкопряд уничтожает листву лиственных деревьев, пишет The Spruce.

Как распознать проблему:

неровные, объеденные края листьев;

листья съедены почти полностью, остаются только стебли или основание;

на растениях заметны кладки яиц бабочек;

черные крупинки экскрементов, похожие на молотый перец;

паутинистые гнезда, которые создают некоторые виды гусениц.

Как бороться:

Поскольку гусеницы со временем превращаются в бабочек - важных опылителей, многие садоводы предпочитают не уничтожать их. Лучше собирать вредителей вручную и переносить подальше от грядок или использовать безопасные методы отпугивания.

Дырки на листьях из-за слизней

Слизни особенно активны после сильных или продолжительных дождей. Они способны за одну ночь серьезно повредить растения, при этом днем они обычно прячутся, поэтому их присутствие легко пропустить.

Улитки наносят похожий вред, но чаще появляются ближе к концу лета, тогда как слизни начинают хозяйничать уже весной.

Как распознать проблему:

серебристые слизистые следы на дорожках, горшках и листьях;

характерные следы объедания на овощах, фруктах и декоративных растениях;

крупные скопления мелких белых полупрозрачных яиц в почве.

Как бороться:

Если регулярно осматривать участок, избавиться от слизней несложно. Для этого используют различные ловушки, после чего вредителей собирают и удаляют с территории.

Дырки из-за насекомых-вредителей

Помимо гусениц и слизней листья повреждают многие насекомые. Одни питаются только определенными растениями, другие практически всеядны. Наиболее опасны японские жуки, тля, трипсы, клопы, лилейные жуки и минирующие мухи.

Как распознать проблему:

рваные отверстия неправильной формы;

пожелтение и увядание листьев;

яйца насекомых на листьях или рядом с растением.

Как бороться:

Способ защиты зависит от конкретного вредителя. Для профилактики используют защитные сетки, растения-репелленты и натуральные растворы для опрыскивания. Особенно часто насекомые атакуют овощные культуры с крупными листьями, например кабачки.

Дырки из-за животных

Не только насекомые любят лакомиться растениями. В огородах листья и плоды повреждают сурки, бурундуки, кролики, белки и другие животные. В некоторых регионах серьезную опасность представляют олени, которые объедают почки, цветы и молодые побеги.

Если вы стремитесь создать сад, благоприятный для опылителей и дикой природы, полностью избежать таких визитов не получится. Однако защитить урожай вполне реально.

Как распознать проблему:

полностью объеденные бутоны роз, рододендронов, флоксов и других растений;

листья съедены до самых стеблей;

на участке остаются следы жизнедеятельности животных.

Как бороться:

Самая надежная защита - физические препятствия: заборы, сетки или ограждения из металлической проволоки.

Дополнительно можно использовать растения с отпугивающим запахом или безопасные репелленты.

Некоторые владельцы участков устанавливают светильники с датчиками движения, которые особенно эффективны против ночных животных.

Дырки из-за грибковых заболеваний

Причиной появления отверстий могут быть и грибковые либо бактериальные болезни. Например, бактериальная пятнистость томатов нередко приводит к повреждению листьев. Такие заболевания сложно определить без опыта, поэтому основное внимание уделяют профилактике.

Как распознать:

листья становятся желтыми или коричневыми;

появляются сухие или темные пятна;

листья вянут и преждевременно опадают.

Как бороться:

Если листья уже поражены грибковой инфекцией, например мучнистой росой, их необходимо удалить. Чтобы остановить распространение болезни, можно обработать растения раствором пищевой соды. Такой способ подходит как для комнатных, так и для садовых растений и помогает предотвратить дальнейшее развитие инфекции.

Смотрите видео - Почему на листьях растений появляются дырки:

Как писал Главред, трава мокрица (звездчатка средняя) считается одним из самых распространенных и живучих сорняков. Она быстро разрастается, образуя плотный зеленый ковер на грядках, клумбах и между рядами культурных растений. Из-за высокой скорости роста мокрица отбирает у овощей влагу и питательные вещества, что может негативно сказаться на урожае. Избавиться от этого сорняка вполне реально, если использовать правильные методы борьбы. Читайте - как избавиться от мокрицы.

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