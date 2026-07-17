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Киркоров обновил свой рот: фото "до" и "после"

Алена Кюпели
17 июля 2026, 08:57
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Путинист Киркоров решился на очередную операцию, чтобы выглядеть как можно моложе.
Новый нос Филиппа Киркорова
Теперь у Филиппа Киркорова не только новые зубы/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Что на этот раз изменил Киркоров
  • Как выглядит его новый рот

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, все продолжает омолаживаться в разных местах, интимных и не очень.

После последней операции на носу, путинист решил поменять свои зубы. Теперь певец - счастливый обладатель нового рта, наполненного "унитазной" керамикой.

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По словам российского врача-стоматолога, которого цитируют российские СМИ, теперь у Киркорова изменился подбородок изменился. "Когда мы увеличиваем высоту зубов, то нижняя треть лица тоже увеличивается, а именно нижняя треть лица отвечает за нашу молодость. Новая улыбка - это всегда вау эффект омоложения", - рекламирует он своего звездного клиента.

Киркорову установили новые зубы
Киркорову установили новые зубы / Скриншот

Отметим, ранее Киркоров продал дочери свой особняк в Майами - за $100, в 41 тысячу раз дешевле реальной стоимости. Чтобы гарантировать ей право на гражданство США.

Пластические операции Киркорова

К слову, Киркоров не первый раз меняет свою внешность с помощью пластических операций. В частности, он добавил себе мышц и ягодиц, а также сделал подтяжку лица. Кроме того, он изменил свой нос, а теперь вот и рот.

У путиниста Киркорова новый нос
У путиниста Киркорова новый нос / Скриншот

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известный украинский актер Владимир Ращук, который поразил поклонников кардинальным похудением, признался в том, чего боится больше всего.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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