Все думали, что это сом: невероятный улов семилетнего мальчика вошел в историю

Вечерняя рыбалка закончилась историческим уловом. Семилетний мальчик поймал щуку, которая установила новый рекорд штата Миннесота.

https://glavred.info/oddities/vse-dumali-chto-eto-som-neveroyatnyy-ulov-semiletnego-malchika-voshel-v-istoriyu-10781345.html Ссылка скопирована

улов семилетнего мальчика вошел в историю / Коллаж Главред, фото: wired2fish, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему мальчик оказался у удочек совсем один

Какая рыба неожиданно клюнула вместо сома

Как улов семилетнего мальчика вошел в историю

Обычная семейная поездка на реку в американском штате Миннесота обернулась неожиданным достижением. Семилетний Исаак Ричерт, который вечером уже был в пижаме и готовился ко сну, вытащил из воды щуку, ставшую новым рекордом штата в категории "поймал - отпустил".

По словам отца мальчика Фила Ричерта, семья уже несколько лет подряд устраивает летние походы с ночевкой на реке Миннесота. Во время таких поездок они разбивают лагерь на песчаной косе, ловят рыбу, готовят еду на костре и проводят время вместе. Об этом пишет Wired2fish.

видео дня

Вечером, когда до отбоя оставались считанные минуты, Фил вместе со старшим сыном Тедди ненадолго зашел в палатку. Семилетний Исаак остался присматривать за установленными удочками. В этот момент одна из них резко согнулась.

Вместо сома на крючке оказался настоящий гигант

Отец мальчика сначала решил, что сын поймал крупного канального сома, поскольку снасть была подготовлена именно для этой рыбы. Однако, когда они подбежали с подсаком, оказалось, что на крючке находится огромная панцирная щука.

Вместо сома на крючке оказался настоящий гигант / Фото: wired2fish

Семья сделала несколько фотографий улова и отпустила рыбу обратно в реку, поскольку придерживается принципа "поймал - отпустил". Тогда никто еще не подозревал, что улов может оказаться рекордным.

Новый рекорд штата

Позже Фил проверил требования программы регистрации рекордных рыб, действующей в Миннесоте. Выяснилось, что для панцирной щуки минимальная длина должна составлять 30 дюймов (около 76 сантиметров).

Измерения показали, что рыба, пойманная Исааком, достигала 30,5 дюйма (примерно 77,5 сантиметра). Семья отправила фотографии и необходимые материалы в Министерство природных ресурсов Миннесоты.

Новый рекорд штата / Фото: wired2fish

После проверки специалисты подтвердили, что это первая официально зарегистрированная щука, соответствующая требованиям программы рекордных рыб, которая была расширена в 2024 году. Таким образом, семилетний Исаак стал обладателем нового рекорда штата.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что украинец поймал речного монстра. Огромный сом весом 41 килограмм стал одним из самых ярких уловов сезона. Рыба длиной 180 см едва поместилась на дне надувной лодки.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Wired2fish Wired2Fish - американское специализированное интернет-издание о рыбалке, основанное в 2008 году. Публикует новости, практические советы для рыболовов, обзоры снастей и оборудования, материалы о рыбной ловле и охране водных ресурсов, а также экспертные статьи и видеоконтент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред