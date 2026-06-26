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Украинец поймал речного монстра: гигантский сом поразил размерами

Константин Пономарев
26 июня 2026, 16:03
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Огромный сом весом 41 килограмм стал одним из самых ярких уловов сезона. Рыба длиной 180 см едва поместилась на дне надувной лодки.
Украинец поймал речного монстра
Украинец поймал речного монстра / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как рыбаку удалось поймать сома весом 41 килограмм
  • Почему гигант едва поместился в надувной лодке
  • На какую наживку клюнул речной монстр

В Днепропетровской области рыбаку удалось поймать настоящего речного гиганта.

На реке в Каменском выловили сома весом 41 килограмм и длиной 180 сантиметров, а снимки необычного улова быстро привлекли внимание любителей рыбалки. О впечатляющем трофее сообщили в областном рыболовном сообществе.

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Борьба с гигантом была непростой

Огромного сома удалось поймать традиционным способом — на квок, который считается одним из самых эффективных методов охоты на крупного хищника. В качестве наживки использовали большого дождевого червя, который особенно хорошо работает в этот сезон.

В беседе с местными СМИ рыбаки рассказали, что борьба с таким гигантом была непростой. После поклевки потребовалось немало времени и усилий, чтобы подвести рыбу к лодке и безопасно поднять ее на борт.

Огромного сома удалось поймать традиционным способом
Огромного сома удалось поймать традиционным способом / Фото: соцсети

Согласно опубликованным данным, сом весил 41 килограмм при длине 180 сантиметров. На фотографии видно, что гигантская рыба заняла практически все дно надувной лодки. Рядом с ней лежат рыболовные снасти, обувь и ящики с оборудованием, благодаря чему можно оценить реальные размеры улова.

Редкий улов

Крупные сомы считаются одними из самых сильных пресноводных хищников Европы. При благоприятных условиях они могут жить десятки лет, достигая внушительных размеров и веса.

Однако экземпляры массой более 40 килограммов встречаются достаточно редко и всегда становятся событием для рыболовов.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также сообщалось о том, что рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра. Мужчина помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд.

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Об источнике: Telegram-канал "Рыбалка в Днепре и области"

Telegram-канал "Рыбалка в Днепре и области" (DneprFishing) — тематическое сообщество, посвященное любительской рыбалке на водоемах Днепропетровской области.

Канал регулярно публикует отчеты рыбаков, фотографии и видео уловов, информацию о местах ловли, используемых снастях и наживках.

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