Из глубин реки поднялся "живой динозавр": рыбаки такого не ожидали

Мужчины поймали крупнейшего белого осетра современности. Возраст рыбы может превышать 100 лет, а длина достигла 356 см.

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Специалисты предполагают, что осетр появился на свет еще в 1920-х годах / Коллаж Главред, фото: instagram.com/sturgeonslayers

Вы узнаете:

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Как гигантский осетр сумел дожить до наших дней

В канадской провинции Британская Колумбия рыбаки установили новый мировой рекорд, поймав белого осетра длиной 356 сантиметров. Гигантская рыба стала самым крупным представителем своего вида, зарегистрированным в современной истории.

Уникальный улов был сделан на реке Фрейзер клиентами компании Sturgeon Slayers Шоном Нортом и Элвисом Пентоном. Об этом пишет Outdoor Life.

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После точных измерений специалисты подтвердили рекорд: длина осетра от носа до развилки хвоста составила 3,56 метра. Предыдущий рекорд (352 сантиметра) также принадлежал команде Sturgeon Slayers и был установлен в 2021 году.

Осетр оказался старше 100 лет

По оценкам биологов, возраст гигантской рыбы может превышать столетие. Специалисты предполагают, что осетр появился на свет еще в 1920-х годах, пережив несколько поколений людей и множество изменений в экосистеме реки Фрейзер.

Длина осетра от носа до развилки хвоста составила 3,56 метра / Фото: instagram.com/sturgeonslayers

Белый осетр считается одним из древнейших видов рыб на планете. Его часто называют "живым динозавром", поскольку предки этих рыб существовали еще во времена гигантских существ.

Рыбу отпустили обратно в реку

После фотосессии и фиксации рекорда рыбаки бережно вернули осетра в естественную среду обитания. Такой подход является частью программы ответственного рыболовства, направленной на сохранение популяции редких гигантских рыб.

Рыбу отпустили обратно в реку / Фото: instagram.com/sturgeonslayers

Основатель Sturgeon Slayers Кевин Эстрада отметил, что рекордный улов подтверждает эффективность природоохранных мер и научных программ по защите осетров. По его словам, в последние годы на реке Фрейзер все чаще встречаются особи длиной более трех метров.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также сообщалось о том, что рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра. Мужчина помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд.

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