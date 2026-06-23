Из глубин реки поднялся "живой динозавр": рыбаки такого не ожидали

Вы узнаете:
- Как рыбакам удалось поймать осетра размером с лодку
- Как выглядела рыба, которую сравнили с живым динозавром
- Как гигантский осетр сумел дожить до наших дней
В канадской провинции Британская Колумбия рыбаки установили новый мировой рекорд, поймав белого осетра длиной 356 сантиметров. Гигантская рыба стала самым крупным представителем своего вида, зарегистрированным в современной истории.
Уникальный улов был сделан на реке Фрейзер клиентами компании Sturgeon Slayers Шоном Нортом и Элвисом Пентоном. Об этом пишет Outdoor Life.
После точных измерений специалисты подтвердили рекорд: длина осетра от носа до развилки хвоста составила 3,56 метра. Предыдущий рекорд (352 сантиметра) также принадлежал команде Sturgeon Slayers и был установлен в 2021 году.
Осетр оказался старше 100 лет
По оценкам биологов, возраст гигантской рыбы может превышать столетие. Специалисты предполагают, что осетр появился на свет еще в 1920-х годах, пережив несколько поколений людей и множество изменений в экосистеме реки Фрейзер.
Белый осетр считается одним из древнейших видов рыб на планете. Его часто называют "живым динозавром", поскольку предки этих рыб существовали еще во времена гигантских существ.
Рыбу отпустили обратно в реку
После фотосессии и фиксации рекорда рыбаки бережно вернули осетра в естественную среду обитания. Такой подход является частью программы ответственного рыболовства, направленной на сохранение популяции редких гигантских рыб.
Основатель Sturgeon Slayers Кевин Эстрада отметил, что рекордный улов подтверждает эффективность природоохранных мер и научных программ по защите осетров. По его словам, в последние годы на реке Фрейзер все чаще встречаются особи длиной более трех метров.
Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.
Также сообщалось о том, что рыбаки поймали самого крупного сома страны длиной почти 2,5 метра. Мужчина помог другу вытащить гигантскую рыбу на берег, а затем узнал, что именно этот сом побил его собственный рекорд.
Вам может быть интересно:
- Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя
- Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг
- Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне
Outdoor Life
OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.
Сегодня Outdoor Life работает в основном как цифровое медиа и публикует новости, репортажи, практические советы, обзоры снаряжения и истории из мира дикой природы, написанные опытными охотниками, рыболовами и экспертами по аутдору.
Издание считается одним из самых известных американских медиа о природе, ориентированным на любителей активного отдыха и приключений.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред