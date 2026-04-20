Коснутся не только Украины, но и стран ЕС: названы угрозы со стороны Беларуси

Для развертывания крупного наступления на территории Беларуси в настоящее время нет ни войск, ни вооружения.

Как Россия может использовать территорию Беларуси

Главное из заявления дипломата:

РФ с территории Беларуси может проводить диверсионные операции против соседних стран

Учения, которые сейчас проводятся в Беларуси, не сигнализируют о подготовке к чему-то серьезному

Страна-агрессор Россия может использовать территорию Беларуси как плацдарм для гибридных операций и диверсионной деятельности против соседних стран, прежде всего Украины и государств ЕС. Об этом заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Безсмертный, передает Эспрессо.

"Конечно, территорию Беларуси российский агрессор может использовать. Поэтому все, что строится, может использоваться в приграничной зоне как база для диверсионной деятельности, особенно в приграничной зоне Беларусь–Польша и Беларусь–Литва, ведь эти два направления особенно прорабатываются — как в контексте систем проникновения диверсантов, так и того, что делается под прикрытием мигрантов", — подчеркнул он. видео дня

По его словам, что касается украинского направления, то попытки строить дороги для Беларуси являются невыполнимыми, ведь это преимущественно болотистые территории.

"Те 12 направлений, которые сейчас существуют, требуют очень серьезных капиталовложений. Поэтому определенные опорные точки действительно создаются, особенно в Гомельской области, но это не носит стратегического характера", — пояснил дипломат.

Он также добавил, что учения, которые сейчас проводятся в Беларуси, а также так называемый контроль и проверка со стороны высшего командования больше напоминают текущую проверку, чем подготовку к чему-то серьезному со стороны белорусских войск.

"Не исключено использование точечных провокаций с привлечением части белорусского контингента и проведение так называемых операций под чужим флагом. В то же время на сегодняшний день на территории Беларуси нет ни войск, ни серьезного вооруженного потенциала для проведения наступательных операций кинетического характера", — подытожил Безсмертный.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в приграничных районах Беларуси активно налаживают артиллерийские позиции и строят дороги в направлении Украины. Страна-агрессор Россия снова будет пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.

Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев говорил, что белорусская армия остается недостаточно подготовленной для полноценного ведения боевых действий и рассматривается как ограниченно боеспособная структура. Поэтому Россия может рассматривать сценарий совместного использования российских сил с территории Беларуси при участии белорусских подразделений.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Беларусь, вероятно, получила от России задание перед весенне-летней кампанией на востоке и юге Украины — поддерживать напряжение украинских сил.

О личности: Роман Безсмертный Роман Петрович Безсмертный (родился 15 ноября 1965 года в селе Мотыжин Бучанского района Киевской области) — украинский историк, преподаватель, политик, один из авторов Конституции Украины, дипломат, а сегодня и политэксперт, ведущий свой канал на YouTube. Почти 15 лет был народным депутатом Украины, неоднократно возглавлял избирательные штабы на президентских и парламентских выборах. Уволился с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Беларусь из-за того, что не признал президента Лукашенко легитимным после президентских выборов 2010 года и вместе с послами стран ЕС не поехал на инаугурацию.

