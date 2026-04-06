РФ атаковала многоэтажку в Одессе: под завалами могут находиться люди

Кратко:
- Россияне массированно атаковали Одессу
- Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах
- Есть попадания непосредственно в многоэтажный дом
В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали Одессу. Под ударом оказались мирные жители. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
По его словам, враг целенаправленно обстрелял жилую застройку, что привело к серьезным разрушениям и ранениям гражданских лиц.
"Враг снова массированно атакует город. Есть информация о попаданиях по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах", — говорится в сообщении.
В одном из районов зафиксировано попадание непосредственно в многоэтажный дом.
"Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди", — сказал Лысак.
Он также добавил, что в настоящее время на месте продолжается спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы.
Кроме того, в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.
"Уже известно о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение. На местах разворачиваются оперативные штабы", — подчеркнул глава Одесской МВА.
По состоянию на 7:00 известно о трёх погибших, среди них — ребёнок. Также пострадали 10 человек.
"Двое человек в тяжёлом состоянии госпитализированы: один пациент находится в нейрохирургии, другой — в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжёсти. Среди них 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — отметил Лысак.
Он подчеркнул, что в Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит консультации для жителей.
В то же время в Киевском районе продолжается ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Пострадал один многоэтажный дом, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.ГСЧС добавили, что, несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали все пожары.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди. Привлечена кинологическая служба", — говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 5 апреля российская армия также атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.
4 апреля оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. Известно о как минимум 25 пострадавших. 14-летняя девочка и двое мужчин — 28 и 72 лет — находятся в тяжелом состоянии.
Утром 4 апреля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА на крышу четырехэтажного офисного здания возник пожар на верхнем этаже здания.
Читайте также:
- РФ выбрала новые цели для массированной атаки на Украину — какие города и области находятся под прицелом
- В Черкасской области произошла трагедия во время атаки дронов — появились новые подробности
- Атаки станут более продолжительными: названа дата нового удара РФ по Украине
О личности: Сергей Лысак
Сергей Петрович Лысак — украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года — председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года — начальник Одесской городской военной администрации.
