РФ атаковала многоэтажку в Одессе: под завалами могут находиться люди

Мария Николишин
6 апреля 2026, 06:28обновлено 6 апреля, 07:36
Информация об общем числе раненых и возможных погибших постоянно уточняется.
Массированный удар по Одессе / коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

  • Россияне массированно атаковали Одессу
  • Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах
  • Есть попадания непосредственно в многоэтажный дом

В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали Одессу. Под ударом оказались мирные жители. Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

По его словам, враг целенаправленно обстрелял жилую застройку, что привело к серьезным разрушениям и ранениям гражданских лиц.

"Враг снова массированно атакует город. Есть информация о попаданиях по жилой застройке. Зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах", — говорится в сообщении.

В одном из районов зафиксировано попадание непосредственно в многоэтажный дом.

"Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди", — сказал Лысак.

Он также добавил, что в настоящее время на месте продолжается спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы.

Кроме того, в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.

"Уже известно о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение. На местах разворачиваются оперативные штабы", — подчеркнул глава Одесской МВА.

По состоянию на 7:00 известно о трёх погибших, среди них — ребёнок. Также пострадали 10 человек.

"Двое человек в тяжёлом состоянии госпитализированы: один пациент находится в нейрохирургии, другой — в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжёсти. Среди них 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — отметил Лысак.

Он подчеркнул, что в Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит консультации для жителей.

В то же время в Киевском районе продолжается ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Пострадал один многоэтажный дом, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

    Удар по Одессе 6 апреля фото: t.me/odesaMVA
    Удар по Одессе 6 апреля фото: t.me/odesaMVA
    Удар по Одессе 6 апреля фото: ГСЧС
    Удар по Одессе 6 апреля фото: ГСЧС
    Удар по Одессе 6 апреля фото: ГСЧС
В ГСЧС добавили, что, несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали все пожары.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться люди. Привлечена кинологическая служба", — говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ночь на 5 апреля российская армия также атаковала Одессу ударными дронами. В результате удара повреждены жилые дома в Хаджибейском районе.

4 апреля оккупационные войска страны-агрессора России нанесли удар по рынку в Никополе. Известно о как минимум 25 пострадавших. 14-летняя девочка и двое мужчин — 28 и 72 лет — находятся в тяжелом состоянии.

Утром 4 апреля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА на крышу четырехэтажного офисного здания возник пожар на верхнем этаже здания.

О личности: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак — украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года — председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года — начальник Одесской городской военной администрации.

