Бывший жених Melovin рассказал о новом романе

Кратко:
- Меловин и его жених расстались в День святого Валентина
- Сейчас экс-возлюбленный музыканта вновь в отношениях
Украинский певец Melovin в ноябре 2025 года обручился. Предложение руки и сердца артисту сделал украинский военный-парамедик Петр Злотя. Он оказался первым партнером музыканта, которого тот представил публике.
Увы, история любви между Мэлом и Петром продлилась недолго: 14 февраля 2026 года певец сообщил о разрыве помолвки. Через месяц после этого он заявил, что вновь начал ходить на свидания.
Злотя также не откладывал свою личную жизнь в долгий ящик после расставания с Меловином. Недавно в своем блоге в Instagram медик сообщил, что сейчас состоит в отношениях.
Также своим самым лучшим днем (на данный момент) он назвал 15 февраля. Связана ли эта дата с новым партнером или же это как-то касается его прошлых отношений с певцом, Петр Злотя уточнять не стал.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Читайте также:
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред