Психологи рассказали, как найти вторую "половинку": ТОП-4 простых шага

- Психологи назвали ключевые советы для тех, кто ищет партнера
- Четыре секрета успешного поиска второй "половинки"
Поиск настоящего партнера часто кажется чрезвычайно сложным, особенно если предыдущие отношения завершились неудачей. Эксперты Дени Абби, Мелани Макграт Кнутс, Льюис Браун Григгс и Хелен Фишер поделились с Your Tango четырьмя основными советами для тех, кто настроен серьезно найти свою любовь.
Специалисты по психологии отношений уверяют: процесс можно сделать быстрее и эффективнее.
- Определитесвои истинные желания. Часто люди выбирают партнера, опираясь на первое впечатление или химию. Но без искреннего ответа на вопрос: "Каких отношений я хочу? Какого партнера ищу?" - риск попасть в очередные неудачные отношения значительно возрастает.
- Не ждите случайности, действуйте сами. Исследование Singles in America показывает: только 16% одиноких людей активно ищут любовь. Остальные надеются на судьбу. Если же вы делаете даже небольшие шаги навстречу новым знакомствам, то уже имеете преимущество перед большинством.
- Обращайте внимание не только на внешность. Физическая привлекательность важна, но долговременные отношения строятся также на общих ценностях, чувстве юмора, доброте и согласованных планах на будущее.
- Будьте гибкими и открытыми , важно знать собственные принципы, однако мелкие детали не должны мешать. Иногда человек, который не соответствует вашим стандартам, может стать тем самым партнером, который понимает вас лучше любого.
Специалисты отмечают: сделайте поиск любви одним из жизненных приоритетов. Будьте честными с собой, открытыми к новым возможностям и готовыми действовать.
Об источнике: Your Tango
YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.
Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.
