Знают ли птицы, сколько яиц у них в гнездах: неожиданный ответ орнитологов

Птицы, по словам ученых, оказываются гораздо умнее, чем кажутся, на первый взгляд.

Большинство птиц инстинктивно знают, когда завершили откладывание яиц. Это ощущение появляется благодаря особому участку тела, так называемому "насидному пятну", то есть бесперому месту на брюшке, которое помогает согревать кладку. Тактильные ощущения из этой зоны подсказывают птицам, что кладка полная. Впрочем, как отмечает научный писатель Стюарт Блэкман в материале для DiscoverWildlife, некоторые виды птиц имеют другую, более сложную стратегию - они буквально "считают" свои яйца, ориентируясь на зрительное восприятие, пишет Главред.

Интересным примером являются американские лысухи. Эти птицы прекрасно распознают, когда в их гнездо попадают чужие яйца, "подброшенные" другие самками во время сезона размножения. Если лысуха замечает подозрительное яйцо, она обычно его удаляет.

Однако когда "чужак" слишком похож на собственную кладку, птица не замечает подмену. Более того, исследования показывают, что в таких случаях лысухи откладывают на одно яйцо меньше, чем обычно. Это указывает на то, что они определяют количество будущих яиц, ориентируясь на общее число уже имеющихся в гнезде.

Есть и другое возможное объяснение этого поведения: подброшенные яйца могут появляться в гнезде именно тогда, когда цикл яйцекладки у хозяйки подходит к концу. Поэтому птица, считая, что процесс завершен, прекращает откладывать новые яйца естественным путем.

