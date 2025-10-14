Укр
Знают ли птицы, сколько яиц у них в гнездах: неожиданный ответ орнитологов

14 октября 2025
Птицы, по словам ученых, оказываются гораздо умнее, чем кажутся, на первый взгляд.
Большинство птиц инстинктивно знают, когда завершили откладывание яиц. Это ощущение появляется благодаря особому участку тела, так называемому "насидному пятну", то есть бесперому месту на брюшке, которое помогает согревать кладку. Тактильные ощущения из этой зоны подсказывают птицам, что кладка полная. Впрочем, как отмечает научный писатель Стюарт Блэкман в материале для DiscoverWildlife, некоторые виды птиц имеют другую, более сложную стратегию - они буквально "считают" свои яйца, ориентируясь на зрительное восприятие, пишет Главред.

Интересным примером являются американские лысухи. Эти птицы прекрасно распознают, когда в их гнездо попадают чужие яйца, "подброшенные" другие самками во время сезона размножения. Если лысуха замечает подозрительное яйцо, она обычно его удаляет.

Однако когда "чужак" слишком похож на собственную кладку, птица не замечает подмену. Более того, исследования показывают, что в таких случаях лысухи откладывают на одно яйцо меньше, чем обычно. Это указывает на то, что они определяют количество будущих яиц, ориентируясь на общее число уже имеющихся в гнезде.

Есть и другое возможное объяснение этого поведения: подброшенные яйца могут появляться в гнезде именно тогда, когда цикл яйцекладки у хозяйки подходит к концу. Поэтому птица, считая, что процесс завершен, прекращает откладывать новые яйца естественным путем.

Интересные истории о птицах - детали

Главред рассказывал со ссылкой на орнитолога Анну Кузьо о неожиданной птице-долгожителе Украины. В наших обитают некоторые виды птиц, которые известны своей долговечностью. К ним относятся ворон, филин и орлан-белохвост.

Недавно на Днепропетровщине заметили редкую птицу. Оказывается, речь идет о краснокнижном звере - огаре.

Кроме того, недавно орнитолог объяснил причину, почему украинские птицы больше не улетают в теплые края. Раньше они на зиму летели в теплые края, а им на смену прилетали зимовать птицы с севера.

Об источнике: DiscoverWildlife

DiscoverWildlife - это онлайн-ресурс, посвященный дикой природе, природоведению, фотографии дикой природы, защите природы, идентификации видов, поездкам, садоводству дикой природы и тому подобное.

Официальный веб-сайт журнала BBC Wildlife - платформы, через которую издается журнал и публикуется дополнительный контент.

Часть издательской компании Immediate Media Company (через структуру издания BBC Wildlife).

Контент ресурса охватывает следующие темы:

  • Живые животные (птицы, рептилии, млекопитающие, рыбы, насекомые);
  • Растения, грибы, водные растения и тому подобное;
  • Советы: как наблюдать за дикой природой, как фотографировать, как выращивать дикие растения, дизайн дикого сада и т. Д;
  • Новости природы и экологии;
  • Туризм природы / путешествия (маршруты, поездки в дикую природу);

Имеет систему подписки: пользователи могут подписаться на печатную или цифровую версию журнала или контента. discoverwildlife.com

На сайте часто публикуются материалы с фотографиями дикой природы, иллюстрациями, инфографикой.

