И молотый, и в зернах: как проверить качество кофе в домашних условиях

Простая проверка с водой поможет отличить хороший кофе от подделки и выбрать только действительно качественный продукт.

Как проверить качество кофе в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как отличить настоящий кофе от подделки

Как понять, что ваш кофе действительно хороший

Кофе — любимый напиток миллионов людей. Но, к сожалению, на полках магазинов можно встретить подделки, которые не только портят вкус, но и могут быть вредны для здоровья. Поэтому важно знать, как проверить качество кофе в домашних условиях простыми способами.

Проверка кофе холодной водой

Один из самых доступных и эффективных методов — тест с холодной водой. Для него не нужны специальные приборы, только стакан и немного кофе.

Кофе в зернах

Чтобы понять, качественный ли кофе в зернах, опустите несколько зерен в стакан с холодной водой и слегка перемешайте. Настоящий кофе не изменит цвет воды и не даст осадка. Если жидкость мутнеет или появляются примеси — перед вами подделка.

Молотый кофе

Хотите понять, как определить, хороший ли кофе молотый? Добавьте щепотку в холодную воду. Качественный продукт окрасит воду лишь слегка, придав ей коричневатый оттенок. Если же появляется осадок, это сигнал, что в состав добавили цикорий или крахмал. Слишком тёмная вода — тревожный знак: такой кофе лучше не употреблять.

Растворимый кофе

Многих интересует, как отличить хороший кофе от подделки в растворимом виде. Для этого растворите немного гранул в холодной воде. Настоящий кофе быстро растворится без осадка и не образует комков. Если гранулы слипаются или остаётся осадок — продукт сомнительного качества.

