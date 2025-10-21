Укр
Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

Руслан Иваненко
21 октября 2025, 23:05
Эксперты рассказали, как одна деталь шины может изменить поведение автомобиля на дороге.
шины
Эксперты советуют обратить внимание на шины / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда менять летние и зимние шины
  • Почему изношенный протектор опасен на мокрой дороге
  • Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил эксплуатации шин

Автомобильные шины с исчерпанным протектором представляют опасность не только для водителя, но и для всех участников дорожного движения, пишет SUVNews.

Главред решил напомнить: согласно украинскому законодательству, минимальная глубина рисунка протектора должна составлять 1,6 мм для летних шин и 4 мм для зимних.

видео дня

Эксперты рекомендуют не доводить шины до критического износа. Уменьшение глубины канавок ухудшает сцепление с дорогой, особенно на мокрой или заснеженной поверхности, что значительно повышает риск скольжения. Кроме того, изношенный протектор увеличивает тормозной путь, что в критической ситуации может привести к аварии.

Отдельную опасность представляет аквапланирование: вода между шиной и асфальтом полностью снижает управляемость авто. Также ухудшаются курсовая устойчивость и чувствительность руля, а шины становятся более уязвимыми к проколам и механическим повреждениям.

Согласно закону, запрещено эксплуатировать шины с разным рисунком или размером на одном мосту, а также использовать покрышки с видимыми признаками ремонта или модификациями протектора. Нарушение этих правил влечет за собой штраф.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Инфографика: Главред

Соблюдение требований к состоянию шин - не только юридическая необходимость, но и ключ к безопасности на дороге. Своевременная замена шин помогает избежать аварий, обеспечивает управляемость авто в любую погоду и продлевает ресурс ходовой части.

Об источнике: SUV News

SUV News - это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

