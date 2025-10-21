Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

Эксперты рассказали, как одна деталь шины может изменить поведение автомобиля на дороге.

Эксперты советуют обратить внимание на шины / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда менять летние и зимние шины

Почему изношенный протектор опасен на мокрой дороге

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил эксплуатации шин

Автомобильные шины с исчерпанным протектором представляют опасность не только для водителя, но и для всех участников дорожного движения, пишет SUVNews.

Главред решил напомнить: согласно украинскому законодательству, минимальная глубина рисунка протектора должна составлять 1,6 мм для летних шин и 4 мм для зимних.

Эксперты рекомендуют не доводить шины до критического износа. Уменьшение глубины канавок ухудшает сцепление с дорогой, особенно на мокрой или заснеженной поверхности, что значительно повышает риск скольжения. Кроме того, изношенный протектор увеличивает тормозной путь, что в критической ситуации может привести к аварии.

Отдельную опасность представляет аквапланирование: вода между шиной и асфальтом полностью снижает управляемость авто. Также ухудшаются курсовая устойчивость и чувствительность руля, а шины становятся более уязвимыми к проколам и механическим повреждениям.

Согласно закону, запрещено эксплуатировать шины с разным рисунком или размером на одном мосту, а также использовать покрышки с видимыми признаками ремонта или модификациями протектора. Нарушение этих правил влечет за собой штраф.

Соблюдение требований к состоянию шин - не только юридическая необходимость, но и ключ к безопасности на дороге. Своевременная замена шин помогает избежать аварий, обеспечивает управляемость авто в любую погоду и продлевает ресурс ходовой части.

